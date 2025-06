Omnichannel: Wzrosty w polskim e-commerce w 2025 toku

Polski e-commerce w 2025 roku notuje znaczące wzrosty oraz dynamiczne zmiany w zachowaniach konsumentów. Z najnowszego badania „Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2025” wynika, że aż 93% internautów dokonało zakupu online w ciągu ostatnich 6 miesięcy, co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu do roku ubiegłego. Co więcej, 100% respondentów zadeklarowało, że przynajmniej raz kupiło coś w sieci, co jest już trzecim rokiem z rzędu, kiedy odnotowano taki wynik. Rynek nie tylko utrzymuje bazę wiernych klientów, ale także stale zwiększa zasięg regularnych zakupów.

Podsumowanie

• W 2025 roku 93% Polaków dokonało zakupów online.

• Wzrosła popularność zakupów wielokanałowych, osiągając 71%.

• 49% konsumentów kupiło pod wpływem reklam w mediach społecznościowych.

• Zakupy transgraniczne wzrosły do 39% w porównaniu do roku ubiegłego.

Wzrost zakupów wielokanałowych

W 2025 roku zauważalny jest wyraźny wzrost skali zakupów wielokanałowych, znanych jako omnichannel. Już 71% konsumentów przyznaje, że kupuje tę samą markę zarówno online, jak i offline, co oznacza powrót do poziomów z lat 2021–2022. Dla 75% badanych dostępność marki w wielu kanałach jest kluczowa. Polacy poszukują atrakcyjnych ofert i okazji do optymalizacji budżetów, nie rezygnując przy tym z ulubionych marek. Największą zaletą zakupów omnichannel jest możliwość zwrotu online w sklepie stacjonarnym, co docenia 29% konsumentów. Coraz więcej Polaków korzysta również z opcji „kliknij i odbierz”, co pozwala na wygodne zakupy podczas codziennych aktywności.

Rola mediów społecznościowych i m-commerce

Rola mediów społecznościowych w procesie zakupowym wzrosła znacząco, ponieważ aż 49% badanych przyznaje, że dokonało zakupu pod wpływem reklamy w mediach społecznościowych, co stanowi wzrost o 34 punkty procentowych w porównaniu do roku ubiegłego. Popularność zyskują także aplikacje mobilne, które oferują szybsze działanie, uproszczone płatności oraz dedykowane promocje. Już 65% Polaków dokonuje zakupów przy pomocy smartfona, co oznacza wzrost o 12 punktów procentowych. Po raz pierwszy więcej osób deklaruje, że sfinalizowało swój ostatni zapamiętany zakup na smartfonie (39%) niż na laptopie (31%). M-commerce przeżywa boom, a 90% konsumentów oczekuje mobilnej dostępności marki.

Trendy w płatnościach i dostawach

W 2025 roku najpopularniejszą formą dostawy są automaty paczkowe, z których korzysta 66% badanych, co oznacza wzrost o 9 punktów procentowych. W płatnościach online dominują metody takie jak BLIK (38%) oraz szybkie przelewy (31%). Coraz więcej osób korzysta z płatności odroczonych, a 66% świadomych tej opcji już z niej korzysta. Warto zauważyć, że brak preferowanych metod dostawy i płatności w ofercie e-sklepu często skutkuje porzuceniem koszyka zakupowego. W 2025 roku aż 82% internautów przyznaje się do porzucania koszyka, a wśród kupujących mobilnie ten odsetek sięga 83%.

Wzrost handlu transgranicznego

Zakupy transgraniczne stały się jednym z największych trendów w 2025 roku. Już 39% Polaków dokonuje zakupów online za granicą, co stanowi niemal trzykrotny wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Kluczowe motywacje to bezproblemowe zwroty, zaufanie do zagranicznych marek oraz pozytywne doświadczenia zakupowe. Rośnie także częstotliwość zakupów transgranicznych, a 44% kupujących za granicą dokonuje zakupów 2–3 razy w miesiącu. Najczęściej kupowane są gry, elektronika oraz artykuły dziecięce.

Recommerce i q-commerce

Recommerce, czyli zakupy produktów z drugiej ręki, zyskuje na popularności, a 56% e-kupujących kupuje używane produkty online. Q-commerce, czyli ekspresowe dostawy tego samego dnia, są dostępne dla 45% internautów, a 72% z nich już z nich korzysta. Internauci są coraz bardziej skłonni dopłacić za szybszą dostawę, co dotyczy nie tylko produktów pierwszej potrzeby, ale także elektroniki oraz artykułów modowych i urodowych.