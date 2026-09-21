Orange Polska uruchomiła Orange Market, platformę działającą w modelu marketplace. Operator zapewnia platformę zakupową i weryfikuje sprzedawców, a partnerzy handlowi odpowiadają za ofertę, realizację zamówień, obsługę klienta i dostawę.

Na platformie użytkownicy mogą przeglądać kategorie i porównywać produkty różnych sprzedawców. Oferta obejmuje m.in. elektronikę użytkową, sprzęt IT, akcesoria sportowe i urządzenia gamingowe.

Podsumowanie

Orange Market działa w modelu marketplace.

Orange Polska weryfikuje sprzedawców dopuszczanych do platformy.

Partnerzy handlowi odpowiadają za ofertę, realizację zamówień, obsługę klienta i dostawę.

Orange zapowiada rozszerzanie platformy o kolejnych partnerów, kategorie i produkty.

Weryfikacja sprzedawców

Orange Polska deklaruje, że weryfikuje sprzedawców, którzy mogą oferować produkty na Orange Market. „Klienci wiedzą, że szeroka oferta nie zawsze oznacza bezpieczeństwo transakcji. Szukają prostych rozwiązań, prostego wyboru, chcą być pewni, że to, gdzie i w jaki sposób dokonują zakupów, nie powoduje, że muszą to nadmiernie rozważać” – mówi Michał Ptasiński, dyrektor new business development w Orange Polska.

Zakupy na marketplace’ach

Z IV edycji raportu Ceneo „E-commerce. Trendy na rynku w Polsce” wynika, że korzystanie z platform marketplace deklaruje 87 proc. badanych użytkowników serwisu. W ulubionych e-sklepach kupuje 60 proc. respondentów, a na chińskich platformach – 30 proc.

Orange zapowiada dalsze poszerzanie oferty Orange Market o kolejnych partnerów handlowych, kategorie i produkty.