ORLEN Paczka uruchamia automaty paczkowe przy sklepach Netto, rozszerzając sieć dostawy do automatów paczkowych o około 100 nowych lokalizacji na terenie całej Polski. Pierwsze urządzenia są już dostępne w ośmiu miejscowościach, a umowa przewiduje możliwość dalszej ekspansji.

Podsumowanie

• ORLEN Paczka + Netto: automaty paczkowe przy sklepach dyskontowych w całej Polsce.

• Sieć ORLEN Paczki: ponad 15 tysięcy automatów i punktów partnerskich.

• Pierwsze lokalizacje: Aleksandrów Kujawski, Inowrocław, Łowicz, Ruda Śląska, Jaworze, Józefosław, Zakroczym, Michałowice.

• Dostawa następny dzień roboczy i 3 dni robocze na odbiór przesyłki.

Partnerstwo ORLEN Paczka i Netto

ORLEN Paczka rozpoczyna współpracę z siecią dyskontów Netto, która posiada blisko 700 sklepów w Polsce. W ramach umowy automaty paczkowe ORLEN Paczki będą sukcesywnie instalowane przy sklepach Netto, a początkowy zakres partnerstwa zakłada uruchomienie około 100 lokalizacji. Umowa zawiera klauzulę umożliwiającą rozszerzenie współpracy o dodatkowe punkty.

Pierwsze automaty w ramach partnerstwa są już dostępne w Aleksandrowie Kujawskim, Inowrocławiu, Łowiczu, Rudzie Śląskiej, Jaworzu, Józefosławiu, Zakroczymiu i Michałowicach. Lokalizacje obejmują zarówno mniejsze miejscowości, jak i podmiejskie osiedla.

„Współpraca z Netto pozwala nam wzmacniać obecność także poza największymi miastami – w miejscach, które są ważne dla codziennego życia lokalnych społeczności. Nasi klienci mogą teraz łączyć odbiór lub nadanie paczki z zakupami, bez konieczności planowania dodatkowych dojazdów” – powiedział Leszek Łoboda, dyrektor Sieci OOH w ORLEN Paczce.

Sieć ORLEN Paczki i strategia rozwoju

Sieć ORLEN Paczki liczy obecnie ponad 15 tysięcy automatów i punktów partnerskich, zlokalizowanych przy centrach handlowych, osiedlach mieszkaniowych oraz – od teraz – przy sklepach detalicznych. Spółka deklaruje koncentrację na jakości i dostępności infrastruktury, a nie wyłącznie na liczbie urządzeń.

„Sieć Netto liczy blisko 700 sklepów w Polsce i stale się rozwija. Dbamy o to, by codzienne zakupy były dla klientów łatwe i wygodne, zarówno dzięki przemyślanej organizacji sklepów, jak i dostępności dodatkowych usług. Współpraca z ORLEN Paczka to kolejny krok w tym kierunku – umożliwia klientom wygodny odbiór i nadawanie przesyłek podczas wizyty w Netto” – powiedziała Urszula Gotfryd, Head of Property w Netto Polska.