Packeta rozwija sieć OOH na Węgrzech z FOXPOST

Packeta Group, właściciel marki Packeta Poland, umacnia swoją pozycję jako regionalny gracz w logistyce out-of-home (OOH). Po sukcesach w Czechach i Słowacji, firma zdobyła również rynek węgierski, który jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce w regionie. Dzięki przejęciu sieci FOXPOST, Packeta dysponuje obecnie największą siecią automatów paczkowych oraz punktów odbioru w tym kraju.

Podsumowanie

• Packeta zdobyła rynek węgierski, stając się numerem 1 w logistyce OOH.

• Sieć obejmuje prawie 3 500 automatów paczkowych i 1 500 punktów odbioru.

• Polskie e-sklepy zyskują dostęp do rozwijającego się rynku e-commerce na Węgrzech.

Rozbudowana sieć OOH na Węgrzech

Od końca 2024 roku Packeta zarządza największą siecią dostaw OOH na Węgrzech, która obejmuje niemal 3 500 automatów paczkowych oraz blisko 1 500 punktów odbioru przesyłek (PUDO). Taka infrastruktura zapewnia ogromną przepustowość oraz elastyczność w doręczaniu przesyłek. Packeta posiada 25% wszystkich punktów odbioru i aż 41% automatów paczkowych dostępnych na węgierskim rynku. Dzięki temu klienci mogą korzystać z szerokiej dostępności usług oraz wysokiego standardu obsługi.

Wysoka jakość usług i satysfakcja klientów

Packeta wyróżnia się nie tylko rozbudowaną siecią, ale także jakością dostaw oraz obsługi klienta. Aż 97% przesyłek dostarczanych jest na czas (OTD D+1), a średni czas odbioru paczki przez odbiorcę wynosi mniej niż 17 godzin od momentu doręczenia do automatu. Zaledwie 1,5% przesyłek pozostaje nieodebranych, co świadczy o wysokim poziomie dopasowania usług do oczekiwań konsumentów. Potwierdzeniem zadowolenia użytkowników jest również Net Promoter Score (NPS) przekraczający 80 punktów, co czyni Packeta jednym z liderów w regionie Europy Środkowej.

Szansa dla polskich e-sklepów

Ekspansja na Węgry staje się coraz bardziej dostępna i opłacalna dla polskich sprzedawców internetowych. Węgierski rynek e-commerce dynamicznie rośnie, z średnim tempem wzrostu na poziomie 8,2% rocznie (CAGR 2024–2028) i prognozowaną wartością ponad 6,1 miliarda USD do 2028 roku. Aż 79% Węgrów dokonuje zakupów online, a ponad połowa z nich, dokładnie 52%, preferuje dostawy OOH.

Zrozumienie barier zakupowych jest kluczowe dla e-sklepów. 60% konsumentów porzuca koszyk z powodów logistycznych, a Packeta skutecznie eliminuje te przeszkody, wspierając sklepy internetowe w zwiększaniu konwersji i budowaniu lojalności klientów. Justyna Andreas, Managing Director w Packeta Poland, podkreśla, że „obserwujemy coraz większe zainteresowanie ekspansją na Węgry ze strony polskich e-sklepów”.

Obecnie na Węgrzech działają dwie sieci: Packeta i FOXPOST by Packeta, jednak trwają intensywne prace integracyjne. W drugiej połowie 2025 roku planowane jest połączenie obu systemów pod jedną marką, co uprości obsługę i ofertę dla partnerów e-commerce. Dzięki temu polskie e-sklepy zyskują przewagę operacyjną i marketingową w całym regionie.