InPost Group i Packeta Group rozpoczęły współpracę, która umożliwia klientom biznesowym InPost wysyłkę przesyłek do Czech i Słowacji. Usługa działa w ramach InPost International i obejmuje dostawy do automatów Z-BOX, punktów odbioru Packety oraz kurierem do domu.

E-sprzedawcy nie muszą tworzyć nowej integracji – do skorzystania z usługi potrzebna jest aktualizacja Global API. Przesyłki będą doręczane w standardzie D+2, a w Pradze, Brnie i Ostrawie dostępne są także dostawy w soboty.

Podsumowanie

InPost International obejmuje dostawy do Czech i Słowacji we współpracy z Packetą.

Odbiór będzie możliwy w automatach Z-BOX i punktach Packety, a także przez dostawę kurierską.

Packeta ma w obu krajach ponad 14 000 punktów odbioru Z-BOX i PUDO PUDO (Pick Up Drop Off) to model dostawy, w którym paczka trafia nie pod adres klienta, lecz do punktu odbioru – sklepu, kiosku, stacji benzynowej czy automatu paczkowego – skąd kupujący odbiera ją w dogodnym momencie. Pełna definicja w słowniku → .

Dostawy przez sieć Packety

Packeta działa w Czechach pod marką Zásilkovna. Jej sieć w Czechach i na Słowacji obejmuje ponad 14 000 punktów odbioru, w tym automaty Z-BOX i punkty PUDO.

„Dzięki jednej integracji API otwieramy przed naszymi klientami dwa rynki, na których konsumenci są już przyzwyczajeni do wygodnych dostaw Out-of-Home […]” – mówi Rafał Brzoska, założyciel i CEO InPost Group.

Rynek Czech i Słowacji

Rynek sprzedaży internetowej w Czechach i na Słowacji rośnie w tempie około 4–6 proc. r/r. Zakupy online robi 84 proc. Czechów i 79 proc. Słowaków.

Według Packety firma odpowiada za niemal połowę całkowitej liczby skrytek w automatach paczkowych w Czechach i na Słowacji.