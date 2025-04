Perplexity Pro: 100 tysięcy użytkowników w T-Mobile

Technologia rozwija się w szybkim tempie, a T-Mobile stara się, aby klienci nie tylko nadążali za tymi zmianami, ale także wyprzedzali konkurencję. W ramach programu Magenta Moments, firma oferuje bezpłatną roczną subskrypcję Perplexity Pro – nowoczesnej wyszukiwarki, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Efektem tego jest ponad 100 tysięcy użytkowników, którzy korzystają z możliwości, jakie daje Perplexity, bez żadnych ograniczeń.

Podsumowanie

• T-Mobile wprowadza program Magenta Moments, oferując subskrypcję Perplexity Pro.

• Użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanej sztucznej inteligencji w codziennym życiu.

• Perplexity Pro zapewnia dostęp do wiarygodnych informacji z różnych źródeł.

• Oferta jest dostępna w aplikacji „Mój T-Mobile” i pozwala na oszczędności.

Czym jest Perplexity Pro?

Perplexity Pro to narzędzie, które zmienia sposób, w jaki użytkownicy wyszukują informacje. Dzięki zaawansowanej technologii, Perplexity Pro dostarcza precyzyjne odpowiedzi na złożone pytania, bazując na wiarygodnych źródłach. W przeciwieństwie do innych wyszukiwarek, Perplexity stawia na dokładność i rzetelność, co jest kluczowe w dzisiejszym świecie, gdzie dostęp do informacji jest nieograniczony. Każdego tygodnia Perplexity odpowiada na ponad 100 milionów zapytań, co czyni go narzędziem o dużym potencjale dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność w internecie.

Jak skorzystać z oferty Perplexity Pro?

Aby skorzystać z oferty Perplexity Pro, klienci T-Mobile muszą zainstalować aplikację „Mój T-Mobile”. W aplikacji dostępna jest limitowana oferta, która umożliwia uzyskanie 12-miesięcznej subskrypcji za 0 zł. Wystarczy odblokować ofertę Perplexity i zalogować się na adres e-mail, który nie był wcześniej używany do rejestracji w wersji Pro. Dzięki temu klienci mogą zaoszczędzić prawie 1200 zł, ponieważ miesięczna subskrypcja Perplexity Pro wynosi około 99 zł.

Dlaczego warto wybrać Perplexity?

Perplexity Pro to narzędzie, które nie tylko ułatwia codzienne życie, ale także inspiruje do poszerzania wiedzy. Ryan Foutty, wiceprezes ds. biznesowych w Perplexity, podkreśla, że „to narzędzie umożliwia użytkownikom odkrywanie ogromnych możliwości sztucznej inteligencji, zapewniając wiarygodne, zweryfikowane odpowiedzi, które inspirują ich do pogłębiania ciekawości i zrozumienia świata”. Dzięki Perplexity, użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanej technologii, która wspiera ich w codziennych zadaniach i decyzjach biznesowych.