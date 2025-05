Raport Harbingers: kluczowe trendy w biznesie online

Czy chcesz być na bieżąco z informacjami i trendami, raportami i wynikami badań, zapowiedziami wydarzeń branżowych oraz praktycznymi poradami wspierającymi Twój rozwój? Zapisz się do newslettera i śledź nas w mediach społecznościowych!

Co polski e-commerce powinien zmienić, by wyprzedzić konkurencję? W jaki sposób zwiększyć przychody z SEO, żeby nie tracić klientów w dobie zmian AI? Czy wyszukiwarka Google to nadal główne źródło przychodów e-commerce? – premiera Raportu Harbingers.

Pierwsze w Polsce tak kompleksowe badanie rynku ujawnia dane z ponad 1000 sklepów i opinie 200 ekspertów C-level, wskazując na kluczowe obszary wzrostu i ukryte bariery. Konkretne liczby i twarde dane, kto naprawdę wygrywa, a kto zostaje w tyle.

To pierwsze na polskim rynku tak kompleksowe badanie, które ujawnia, kto realnie wygrywa dzięki SEO i Content Marketingowi, a kto jedynie pozoruje skuteczność tych działań!

Analizie poddano ponad 1000 polskich sklepów internetowych, a w badaniu CATI, w którym uczestniczyło 200 managerów C-level w średnich i dużych e-commerce’ach. Wykorzystano dane z topowych narzędzi branżowych, takich jak Ahrefs, SimilarWeb, Senuto, oraz badania realizowane przez Openfield. Po raz pierwszy użyto również autorskich narzędzi analitycznych sprawdzających obecność sklepów w rekomendacjach generowanych przez modele AI (Gemini, ChatGPT, Claude, Perplexity).

Wnioski

44,56% całkowitego ruchu pochodzi z kanału organicznego – najwięcej spośród wszystkich źródeł.

całkowitego ruchu pochodzi z kanału organicznego – najwięcej spośród wszystkich źródeł. Niespełna 30% (295 sklepów) – tylko tyle odnotowało wzrost udziału wizyt z kanału Organic rok do roku.

(295 sklepów) – tylko tyle odnotowało wzrost udziału wizyt z kanału Organic rok do roku. Polskie sklepy tracą miesięcznie aż 9,5 mln wizyt przez nieefektywny, niedostosowany do potrzeb odbiorców content. Oznacza to ogromny, niewykorzystany potencjał przychodowy! W rzeczywistości ponad 100 tysięcy stron contentowych w analizowanych sklepach nie generuje żadnego ruchu.

przez nieefektywny, niedostosowany do potrzeb odbiorców content. Oznacza to ogromny, niewykorzystany potencjał przychodowy! W rzeczywistości Głównym wyzwaniem dla e-commerce jest utrzymanie wysokiej jakości treści , na co wskazuje na to 38% firm , które często publikują zbyt krótkie, powierzchowne lub powielane materiały, nieodpowiadające realnym oczekiwaniom użytkowników.

, na co , które często publikują zbyt krótkie, powierzchowne lub powielane materiały, nieodpowiadające realnym oczekiwaniom użytkowników. Zaledwie 16,9% firm skutecznie wdraża sztuczną inteligencję w procesach Content Marketingowych, co powoduje, że znaczna większość sklepów pozostaje w tyle za konkurencją.

skutecznie wdraża sztuczną inteligencję w procesach Content Marketingowych, co powoduje, że znaczna większość sklepów pozostaje w tyle za konkurencją. Blisko 38% e-commerce w Polsce nie pojawia się w rekomendacjach generowanych przez AI, tracąc tym samym nowe, kluczowe źródło ruchu i przewagi konkurencyjnej.

Raport dostarcza strategicznych rekomendacji na 2025 rok i kolejne lata, które mogą odwrócić ten trend i zapewnić wzrost przychodów. SEO i Content Marketing nie są już tylko dodatkiem, stały się strategicznymi narzędziami rozwoju marki, wzrostu przychodów i budowania pozycji w e-commerce.

Raport „E-commerce 2025 – SEO i Content Marketing jako kluczowe narzędzia wzrostu w erze AI” dostarcza rzetelnych danych i wskaźników, które pomogą decydentom podejmować lepsze, oparte na dowodach decyzje i uniknąć pułapki publikowania treści „dla algorytmu”, a nie dla realnych użytkowników.