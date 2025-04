BaseLinker Index: 153 pkt w marcu 2025 roku

Analitycy platformy BaseLinker, znanego systemu do zarządzania i automatyzacji sprzedaży online w regionie CEE, przedstawili najnowszy odczyt BaseLinker Index. W marcu 2025 roku wskaźnik kondycji polskiego e-commerce osiągnął wartość 153 pkt. Indeks ten oparty jest na danych o sprzedaży z 3 tysięcy firm korzystających z platformy BaseLinker, które generują znaczną część obrotów w polskim e-commerce. Wartość bazowa, ustalona na poziomie 100 pkt, stanowi punkt odniesienia dla przyszłych odczytów i została określona na podstawie danych ze stycznia 2022 roku. Ostatni wynik BaseLinker Index jest znacznie wyższy niż w lutym 2025 roku, kiedy to wynosił 120 pkt.

Podsumowanie

• W marcu 2025 roku BaseLinker Index wyniósł 153 pkt, co oznacza wzrost w porównaniu do lutego.

• Sprzedaż w firmach objętych indeksem wzrosła o 12% w skali roku.

• Średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła 204,3 zł, co oznacza wzrost o 3,2%.

• Sprzedaż cross-border wzrosła o 15,9%, osiągając 17,13% całkowitej sprzedaży e-commerce.

Wzrost sprzedaży w polskim e-commerce

Z analizy danych zawartych w BaseLinker Index wynika, że w marcu 2025 roku firmy, które zostały uwzględnione w badaniu, zwiększyły poziom sprzedaży o 12% w porównaniu do roku ubiegłego. W tym samym czasie liczba dokonanych transakcji wzrosła o 8,5%. Średnia wartość koszyka zakupowego również wzrosła, osiągając 204,3 zł, co stanowi wzrost o 3,2% w skali roku. Tak znaczące zmiany wskazują na pozytywne tendencje w polskim e-commerce, co może być zachętą dla przedsiębiorców do dalszego rozwoju swoich działalności online.

Aleksandra Rząd, Head of Business Intelligence w BaseLinker, zauważa, że „zgodnie z wcześniejszymi prognozami, e-commerce w marcu wykazał zdecydowany wzrost pod każdym kątem”. Wskazuje również na rosnącą popularność polskich sprzedawców na rynkach zagranicznych, co może być korzystne dla przedsiębiorców planujących ekspansję.

Sprzedaż cross-border i jej znaczenie

Sprzedaż cross-border, czyli transakcje międzynarodowe, również odnotowała znaczący wzrost, wynosząc 15,9% w porównaniu do roku ubiegłego. Udział tej sprzedaży w całkowitym obrocie e-commerce wyniósł 17,13%. Lorna Dunne, szefowa Działu Sprzedaży Międzynarodowej dla Sprzedawców UE w eBay, podkreśla, że „polski e-commerce dynamicznie się rozwija, a sprzedaż transgraniczna odgrywa w tym procesie coraz większą rolę”.

Dane z badania eBay pokazują, że aż 68% polskich firm prowadzi sprzedaż międzynarodową online od ponad 10 lat. Najpopularniejsze rynki eksportowe to Niemcy, Czechy i Holandia, co potwierdza, że polscy przedsiębiorcy są gotowi na globalny sukces. Wzrost sprzedaży cross-border może być kluczowym czynnikiem dla dalszego rozwoju polskiego e-commerce.

Kategoria produktów z największym wzrostem

W marcu 2025 roku kategorie produktów, które odnotowały największe wzrosty, to „supermarket”, „zdrowie i uroda” oraz „dom i ogród”. Wzrosty te mogą być wynikiem zmieniających się preferencji konsumentów oraz rosnącej dostępności produktów online. Przedsiębiorcy, którzy dostosują swoje oferty do aktualnych trendów, mogą liczyć na dalszy rozwój i zwiększenie sprzedaży.

Podsumowując, wyniki BaseLinker Index za marzec 2025 roku wskazują na pozytywne tendencje w polskim e-commerce. Wzrost sprzedaży, zarówno krajowej, jak i międzynarodowej, może być zachętą dla przedsiębiorców do dalszego inwestowania w rozwój swoich działalności online.