Oficjalny moduł Przelewy24 jest już dostępny w PrestaShop Marketplace. Sklepy mogą zainstalować go bez tworzenia dedykowanej integracji od podstaw, a konfiguracja odbywa się bezpośrednio z poziomu PrestaShop.
Po połączeniu konta Przelewy24 i ustawieniu metod płatności sklep może rozpocząć obsługę transakcji. PrestaShop i Przelewy24 zapowiadają dalsze dostosowywanie modułu do kolejnych wersji platformy oraz zmieniających się wymagań technologicznych.
Podsumowanie
- Moduł Przelewy24 jest dostępny w PrestaShop Marketplace.
- Integracja nie wymaga tworzenia rozwiązania od podstaw.
- Obsługuje m.in. BLIKPolski system płatności mobilnych oparty na sześciocyfrowych kodach generowanych w aplikacji bankowej. W e-commerce jedna z dominujących metod płatności, obok szybkich przelewów i kart.Pełna definicja w słowniku →, Pay-by-link, karty płatnicze, Apple Pay, Google Pay i raty online.
- Moduł przeszedł weryfikację zgodności z wymaganiami PrestaShop dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i kompatybilności.
Metody płatności w module
Po zainstalowaniu modułu i połączeniu konta Przelewy24 sprzedawca może skonfigurować dostępne metody płatności: BLIK, Pay-by-link, karty płatnicze, Apple Pay, Google Pay oraz raty online.
Za obsługę transakcji odpowiada technologia Przelewy24. Moduł dołącza do pozostałych oficjalnych rozwiązań płatniczych dostępnych w ekosystemie PrestaShop.
Rozwój integracji
PrestaShop i Przelewy24 deklarują wspólną pracę nad dostosowywaniem integracji do kolejnych wersji platformy. Według firm sprzedawcy mają dzięki temu otrzymywać aktualne wersje modułu bez konieczności samodzielnego szukania alternatyw po aktualizacji sklepu.
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