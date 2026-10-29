Oficjalny moduł Przelewy24 jest już dostępny w PrestaShop Marketplace. Sklepy mogą zainstalować go bez tworzenia dedykowanej integracji od podstaw, a konfiguracja odbywa się bezpośrednio z poziomu PrestaShop.

Po połączeniu konta Przelewy24 i ustawieniu metod płatności sklep może rozpocząć obsługę transakcji. PrestaShop i Przelewy24 zapowiadają dalsze dostosowywanie modułu do kolejnych wersji platformy oraz zmieniających się wymagań technologicznych.

Podsumowanie

Moduł Przelewy24 jest dostępny w PrestaShop Marketplace.

Integracja nie wymaga tworzenia rozwiązania od podstaw.

Obsługuje m.in. BLIK Polski system płatności mobilnych oparty na sześciocyfrowych kodach generowanych w aplikacji bankowej. W e-commerce jedna z dominujących metod płatności, obok szybkich przelewów i kart. Pełna definicja w słowniku → , Pay-by-link, karty płatnicze, Apple Pay, Google Pay i raty online.

, Pay-by-link, karty płatnicze, Apple Pay, Google Pay i raty online. Moduł przeszedł weryfikację zgodności z wymaganiami PrestaShop dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i kompatybilności.

Metody płatności w module

Po zainstalowaniu modułu i połączeniu konta Przelewy24 sprzedawca może skonfigurować dostępne metody płatności: BLIK, Pay-by-link, karty płatnicze, Apple Pay, Google Pay oraz raty online.

Za obsługę transakcji odpowiada technologia Przelewy24. Moduł dołącza do pozostałych oficjalnych rozwiązań płatniczych dostępnych w ekosystemie PrestaShop.

Rozwój integracji

PrestaShop i Przelewy24 deklarują wspólną pracę nad dostosowywaniem integracji do kolejnych wersji platformy. Według firm sprzedawcy mają dzięki temu otrzymywać aktualne wersje modułu bez konieczności samodzielnego szukania alternatyw po aktualizacji sklepu.