Smartney Grupa Oney dołączył do grona partnerów usługi Przelewy24 Raty, która agreguje oferty finansowania zakupów online w ramach jednej metody płatności. Rozwiązanie jest dostępne dla klientów sklepów internetowych korzystających z Przelewy24 Raty.

Po negatywnej decyzji jednego z dostawców wniosek może zostać automatycznie przekierowany do kolejnego partnera finansowego. Klient nie musi wtedy ponownie składać wniosku o finansowanie.

Podsumowanie

Smartney Grupa Oney został partnerem Przelewy24 Raty.

Usługa łączy oferty kilku instytucji finansowych w jednej metodzie płatności.

Wniosek może zostać przekierowany do kolejnego partnera po negatywnej decyzji.

Mechanizm obsługi wniosku ratalnego

Ernest Niklas, Dyrektor Pionu Rozwoju Usług i Produktów eCommerce w Przelewy24, mówi: „Usługa Przelewy24 Raty skutecznie niweluje bariery zakupowe po stronie konsumentów. Dzięki mechanizmowi automatycznego przekierowania wniosku wyraźnie zwiększamy przyznawalność płatności ratalnych, oszczędzając klientom konieczności ponownego wypełniania formularzy.”

Niklas wskazuje również, że raty online powinny być eksponowane na poziomie karty produktu, a nie dopiero przy kasie.

Zakupy online w Polsce

Z raportu „Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2026” wynika, że 93 proc. internautów kupowało online w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, a 79 proc. ostatni zakup zrealizowało cyfrowo.