PayPro: Maciej Nowosielski w Radzie Nadzorczej PayPro S.A.

Czy chcesz być na bieżąco z informacjami i trendami, raportami i wynikami badań, zapowiedziami wydarzeń branżowych oraz praktycznymi poradami wspierającymi Twój rozwój? Zapisz się do newslettera i śledź nas w mediach społecznościowych!

Maciej Nowosielski, Prezes Zarządu Polskie ePłatności (PeP), objął nową rolę jako członek Rady Nadzorczej PayPro S.A., firmy odpowiedzialnej za markę Przelewy24, która jest jednym z głównych operatorów płatności online w Polsce. Ta nominacja stanowi istotny krok w kierunku zacieśnienia współpracy między kluczowymi podmiotami Grupy Nexi, do której należą zarówno Polskie ePłatności, jak i Przelewy24.

Maciej Nowosielski

Podsumowanie

• Maciej Nowosielski dołączył do Rady Nadzorczej PayPro S.A.

• Jego doświadczenie w zarządzaniu ma wspierać rozwój współpracy w Grupie Nexi.

• Przelewy24 to wiodący operator płatności online w Polsce.

• Nominacja podkreśla znaczenie synergii między Polskimi ePłatnościami a Przelewy24.

Maciej Nowosielski to menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu na poziomie strategicznym i operacyjnym. W Polskich ePłatnościach pracuje od maja 2017 roku, gdzie początkowo pełnił funkcję Dyrektora Handlowego, a od stycznia 2020 roku był Wiceprezesem Zarządu. Od lutego 2022 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskich ePłatności oraz spółek zależnych. Pod jego przewodnictwem Polskie ePłatności zyskały znaczącą pozycję na rynku płatności bezgotówkowych w Polsce, rozwijając ofertę i zwiększając liczbę terminali płatniczych do ponad 270 tysięcy.

Współpraca w Grupie Nexi

Przelewy24, będące częścią PayPro S.A., to kluczowy gracz na rynku płatności online w Polsce. Oferuje różnorodne metody płatności, w tym szybkie przelewy, BLIK, karty płatnicze oraz płatności mobilne, co pozwala na obsługę milionów transakcji dziennie. W ramach Grupy Nexi, Przelewy24 i Polskie ePłatności współpracują, aby dostarczać kompleksowe usługi płatnicze, które wspierają zarówno przedsiębiorstwa działające w internecie, jak i tradycyjne firmy.

Maciej Nowosielski podkreśla znaczenie tej współpracy, mówiąc: „Wejście do Rady Nadzorczej PayPro to dla mnie zaszczyt i jednocześnie możliwość jeszcze bliższej współpracy z zespołem Przelewy24. Wspólnie, jako część Grupy Nexi, dążymy do dalszego rozwoju innowacyjnych rozwiązań płatniczych, które ułatwiają życie przedsiębiorcom i konsumentom w Polsce.”

Znaczenie synergii dla rynku fintech

Nominacja Macieja Nowosielskiego do Rady Nadzorczej PayPro podkreśla strategiczne znaczenie synergii między Polskimi ePłatnościami a Przelewy24. Współpraca ta ma na celu wzmocnienie pozycji obu marek na polskim rynku fintech. Dzięki połączeniu sił, obie firmy mogą lepiej reagować na zmieniające się potrzeby klientów oraz dostarczać bardziej zróżnicowane i dostosowane do rynku rozwiązania płatnicze.

Wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń między Polskimi ePłatnościami a Przelewy24 mogą przyczynić się do dalszego rozwoju sektora płatności online w Polsce. W miarę jak rynek e-commerce rośnie, a klienci oczekują coraz bardziej zróżnicowanych metod płatności, współpraca ta staje się kluczowa dla utrzymania konkurencyjności.