CEVA Logistics uruchomiła dwuramienne systemy robotyczne Sereact do obsługi zwrotów ZalandoDuża europejska platforma sprzedaży mody, działająca w wielu krajach. Poza własnym asortymentem prowadzi program partnerski, w którym marki i sklepy sprzedają odzież oraz obuwie bezpośrednio kupującym Zalando.Pełna definicja w słowniku → w centrach fulfillment w Świebodzinie i niemieckim Greven. Systemy wykorzystujące platformę Cortex autonomicznie chwytają, identyfikują i sortują zwracane artykuły z branży modowej.

Rozwiązanie działa w modelu Robotics-as-a-Service (RaaS) i ma wspierać automatyzację obsługi zwrotów w europejskiej sieci logistycznej partnerów.

Podsumowanie

Roboty rozpoczęły pracę operacyjną w Polsce i Niemczech.

Platforma Cortex obsługuje obiekty bez trenowania dla konkretnych produktów i stałych profili SKU.

Wdrożenie realizowane jest w modelu Robotics-as-a-Service.

Obsługa zróżnicowanych zwrotów

Zwracane artykuły modowe mogą być niewłaściwie zapakowane lub wygniecione, co utrudnia zastosowanie konwencjonalnego wstępnego programowania robotów. Cortex grupuje obiekty, z którymi wcześniej się nie zetknął, a następnie dynamicznie je identyfikuje, chwyta i sortuje.

System robotyczny przejmuje powtarzalne czynności związane z obsługą zwracanych towarów. Zespoły magazynowe mają dzięki temu zajmować się nadzorowaniem, zarządzaniem sytuacjami wyjątkowymi i kontrolą jakości.

Model RaaS i współpraca partnerów

W lipcu 2026 r. Zalando dołączyło jako inwestor strategiczny do rundy finansowania serii B Sereact. Partnerzy współpracują nad rozszerzaniem zastosowania inteligentnej automatyzacji w ramach wspólnej europejskiej sieci logistycznej.

„Nasz model Robotics-as-a-Service pozwala szybciej klasyfikować artykuły, ogranicza etapy wymagające ręcznej obsługi i zapewnia stałą, przewidywalną jakość, w dużej skali” – mówi Chris Walton, SVP Contract Logistics CEVA Logistics.