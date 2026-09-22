PayPo podsumowuje 10 lat działalności. Z usługi skorzystało ponad 2,5 mln osób, które zrealizowały ponad 87,5 mln transakcji o łącznej wartości prawie 24,2 mld zł.

W pierwszym roku działalności z PayPo skorzystało 96 klientów, a usługa obsłużyła 157 transakcji o wartości 45 tys. zł. Firma wskazuje, że pierwszą transakcję zrealizowano we wrześniu 2016 roku.

Podsumowanie

W 2025 roku PayPo obsłużyło 22,5 mln transakcji o wartości 6,6 mld zł.

Usługa jest dostępna w ponad 66 tys. sklepów, wobec 25 tys. w 2021 roku.

Aplikacja PayPo ma ponad 1 mln użytkowników.

Liczba wygenerowanych wirtualnych kart PayPo przekroczyła 430 tys.

Wzrost skali transakcji i sieci sklepów

Pięć lat po rozpoczęciu działalności z PayPo korzystało ponad 687 tys. klientów. W 2021 roku firma obsłużyła ponad 5,4 mln transakcji, a w 2025 roku – 22,5 mln.

PayPo podaje, że średnio co 1,2 sekundy realizowany jest zakup z wykorzystaniem jej usługi. Rekordowy dzień przypadł na 28 listopada 2025 roku, gdy klienci wykonali ponad 127 tys. transakcji.

Liczba sklepów oferujących PayPo wzrosła z 25 tys. w 2021 roku do ponad 66 tys. obecnie. Firma weszła też na rynek rumuński.

Aplikacja i wirtualna karta

We wrześniu 2022 roku uruchomiono aplikację PayPo, z której korzysta dziś ponad 1 mln użytkowników. W 2024 roku firma wprowadziła wirtualną kartę PayPo.

Liczba wygenerowanych kart przekroczyła 430 tys. – wobec 300 tys. w 2025 roku i 60 tys. w 2024 roku. W 2026 roku funkcjonalność karty rozszerzono o płatności za granicą. Karta pozwala korzystać z płatności PayPo w sklepach online, stacjonarnych i punktach usługowych, prawie wszędzie, gdzie dostępny jest terminal płatniczy.

Rozwój kategorii BNPL

„Dziś widzimy tego efekty – BNPLMechanizm płatności odroczonej w sklepie internetowym: klient kupuje teraz, płaci później lub w ratach, a sprzedawca otrzymuje pieniądze od operatora od razu. W Polsce realizują go m.in. BLIK, PayPo, Twisto i Klarna.Pełna definicja w słowniku → jest naturalnym elementem ścieżki zakupowej, a skala, do której doszliśmy – od 96 klientów do ponad 2,5 mln – dobrze pokazuje, że obrane przez nas kierunki były właściwe. Pokazuje też, jak bardzo zmieniły się w tym czasie oczekiwania konsumentów” – mówi Radosław Nawrocki, Prezes Zarządu i założyciel PayPo.

PayPo wskazuje, że w początkowym okresie działalności tworzyło własny system scoringowy oparty o setki danych empirycznych i behawioralnych. Firma deklaruje dalszy rozwój aplikacji oraz budowę wokół niej ekosystemu zakupowego.