W e-commerce sezon zimowy zwykle planuje się według kalendarza: Black Friday, mikołajki, święta. Dane z zamówień jednego europejskiego sklepu internetowego pokazują jednak, że klienci zaczęli przechodzić na produkty „zimowe” kilka miesięcy wcześniej – stopniowo, a nie jednym skokiem. Autorem artykułu jest Sebastian Dobrincu, założyciel i CEO Scento.

Kiedy kalendarz sezonowy bywa spóźniony

Kalendarz marketingowy odpowiada na pytanie, kiedy klienci kupują najwięcej. Nie mówi natomiast, kiedy zmienia się to, co kupują. To dwa różne sygnały. Wolumen rośnie zwykle gwałtownie w szczycie sezonu, a struktura koszyka może przesuwać się powoli od miesięcy. Sklep, który patrzy tylko na liczbę zamówień, zobaczy zmianę dopiero wtedy, gdy na reakcję zostaje najmniej czasu.

Co pokazują nasze dane

Scento sprzedaje perfumy w małych flakonikach 2, 5 i 8 ml i wysyła je do 26 krajów UE. Zapach liczymy jako zimowy, gdy według naszego katalogu zima jest porą roku, do której pasuje najlepiej. Sprawdziliśmy, jaki odsetek zamówień zawierał co najmniej jeden taki zapach.

W czerwcu 2026 r. było to 47,5% zamówień, w lipcu 48,8%, w sierpniu 53,9%, we wrześniu 59,6%, a od 1 do 21 października 64,2%. W tym samym czasie udział zamówień z zapachem letnim spadł z 52,2% do 31,3%. Jedno zamówienie może zawierać kilka zapachów, dlatego udziały nie sumują się do 100%.

Zmiana była widoczna także w samych produktach. Zapachy zimowe stanowiły 22,3% wszystkich zamówionych flakoników w czerwcu i 33,9% w pierwszych trzech tygodniach października. Rosła też liczba różnych zimowych zapachów, które zamawiali klienci: z 213 w czerwcu do 272 w ciągu tych trzech tygodni. Dobrze widać to na przykładzie zapachu Louis Vuitton Ombre Nomade: jego udział we wszystkich zamówionych flakonikach wzrósł z 0,90% do 1,52%, czyli o 70%.

Wniosek: przejście na „zimę” nie zaczęło się w listopadzie. W naszych danych widać je od lata, a w sierpniu i wrześniu zmiana wyraźnie przyspieszyła.

Jak co tydzień odczytywać sygnały sezonu z własnych zamówień

Do takiej analizy nie są potrzebne zaawansowane narzędzia. Wystarczą dane, które sklep już ma.

Oznaczenie produktów. Każdy produkt potrzebuje atrybutu opisującego sezonowość: porę roku, okazję lub zastosowanie. Ważne, żeby oznaczenie było stałe i nie zmieniało się z sezonu na sezon. Udział zamiast liczby. Zamiast liczyć sprzedane sztuki, warto liczyć odsetek zamówień, w których pojawia się dana grupa produktów. Udział nie rośnie tylko dlatego, że rośnie ruch, więc lepiej pokazuje zmianę preferencji. Stały rytm i stałe reguły. Ten sam wskaźnik liczony co tydzień lub co miesiąc, według tych samych zasad (na przykład bez anulowanych zamówień i gratisów), pokazuje trend wcześniej niż jednorazowy raport. Szerokość asortymentu. Liczba różnych produktów z danej grupy, które zamawiają klienci, mówi, czy popyt skupia się na kilku bestsellerach, czy rozkłada na cały katalog. To ważna informacja przy planowaniu zapasów.

Gdy udział danej grupy rośnie kilka okresów z rzędu, warto wcześniej przesunąć zapasy, ekspozycję na stronie i treści – zanim przyjdzie szczyt ruchu.

W praktyce wystarczy prosty tygodniowy raport z trzema kolumnami dla każdej grupy sezonowej: odsetek zamówień z co najmniej jednym produktem z tej grupy, udział tej grupy we wszystkich sprzedanych sztukach oraz liczba różnych produktów z grupy, które klienci zamówili. Pierwsza kolumna pokazuje, w jakiej części zamówień pojawia się dany typ produktów, druga – jak duża część koszyka na nie przypada, trzecia – czy popyt się poszerza. Gdy wszystkie trzy rosną jednocześnie, sygnał jest najmocniejszy.

Czego takie dane nie mówią

Ten sygnał ma ograniczenia i warto je znać przed podjęciem decyzji.

Po pierwsze, oznaczenie sezonowe to klasyfikacja w katalogu, a nie deklaracja klienta. Nie wiemy, czy ktoś kupił zimowy zapach z myślą o zimie, czy po prostu go lubi.

Po drugie, to dane jednego sklepu i jednej kategorii. Perfumy mają wyraźną sezonowość; w innych branżach przesunięcie może wyglądać inaczej albo nie wystąpić wcale.

Po trzecie, udział nie mówi nic o wolumenie. Rosnący udział produktów zimowych nie oznacza, że rośnie sprzedaż – tylko że zmienia się struktura koszyka.

Po czwarte, same dane nie pokazują, co wywołało zmianę: pogoda, kampanie, nowości w ofercie czy zwykła zmiana upodobań. Pokazują, kiedy coś się dzieje, ale nie zawsze dlaczego.

Po piąte, krótkie okna bywają mylące. W małym sklepie tygodniowy udział może skakać o kilka punktów procentowych bez żadnej realnej zmiany. Lepiej porównywać średnie z kilku tygodni i reagować na trend, a nie na pojedynczy odczyt.

Mimo tych ograniczeń struktura koszyka jest jednym z najwcześniejszych sygnałów sezonu, jakie sklep ma pod ręką. Kalendarz mówi, kiedy klienci będą kupować najwięcej. Własne zamówienia mówią, co będą kupować – i często mówią to wcześniej.

Źródło danych: analiza objęła wszystkie nieanulowane zamówienia z co najmniej jednym płatnym dekantem perfum, złożone w sklepie Scento.com w każdym z badanych okresów (czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień oraz od 1 do 21 października 2026 r., czas paryski), a nie ich próbę; nie uwzględniano gratisów, pełnych flakonów, kart podarunkowych i akcesoriów. Pełne dane: https://www.einpresswire.com/article/951348020/scento-order-data-winter-perfumes-were-in-64-2-of-orders-from-oct-1-to-21-up-from-47-5-in-june

O autorze: Sebastian Dobrincu jest założycielem i CEO Scento, sklepu internetowego z siedzibą w Paryżu, który sprzedaje perfumy marek designerskich i niszowych w małych flakonikach 2, 5 i 8 ml i wysyła je do 26 krajów UE. Analizuje dane z zamówień, aby zrozumieć, jak klienci w różnych krajach Europy kupują perfumy w ciągu roku. Jest członkiem Forbes Business Council.

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