Black Friday na platformie eMAG w Rumunii przyniósł 1,041 mld lei obrotu w ciągu 24 godzin. 6 listopada 714 tys. klientów zamówiło ponad 4,1 mln produktów, a wartość sprzedaży była o 55 mln lei wyższa niż rok wcześniej.
Partnerzy eMAG Marketplace sprzedali ponad 1,4 mln produktów, o 40 proc. więcej rok do roku. W akcji uczestniczyło ponad 15 500 zewnętrznych firm, które odpowiadały za blisko jedną trzecią wolumenu zamówień.
Podsumowanie
- Obrót eMAG wyniósł 1,041 mld lei, czyli około 895 mln zł.
- Ponad 35 tys. osób po raz pierwszy zrobiło zakupy online na platformie podczas akcji.
- 86,80 proc. zamówień opłacono kartą, a co trzeci zakup sfinansowano w ratach 0 proc.
- Obrót w modelu Fulfilment by eMAG wzrósł o ponad 60 proc. rok do roku.
Produkty codzienne i sprzedaż marketplace
Najwyższą dynamikę wzrostu na platformie odnotowano w produktach codziennego użytku. Sprzedaż żywności trwałej wzrosła o 67,4 proc. rok do roku, artykułów medycznych o 52,8 proc., a kosmetyków i produktów do pielęgnacji o 26,6 proc.
Klienci kupili m.in. 1 088 656 sztuk kosmetyków i suplementów oraz 913 823 sztuki artykułów spożywczych, napojów, chemii domowej i produktów dla zwierząt. Wśród niezależnych sprzedawców eMAG Marketplace wzrosty rok do roku dotyczyły m.in. dużego AGD, detergentów, kawy, oczyszczaczy powietrza i opon samochodowych.
„Konsumenci kupowali przecenioną elektronikę i sprzęt AGD, ale zaskakująco często wkładali do koszyków również wiele różnorodnych produktów codziennego użytku. […] To właśnie zakupy codzienne oraz ubezpieczenia OC, obok tradycyjnych kategorii Black Friday, w największym stopniu pomogły nam przekroczyć próg miliarda lei” – powiedział Tudor Manea, CEO eMAG.
Płatności, dostawy i fulfillment
W miejscowościach objętych siecią urządzeń Easybox 86,09 proc. kwalifikujących się paczek trafiło do automatów paczkowych. Blisko trzy czwarte zamówień u sprzedawców Marketplace złożyli subskrybenci programu Genius. Średnio kupowali oni 7,2 produktu i wydawali 1 612 lei na osobę.
Przez Fulfilment by eMAG przeszła blisko jedna trzecia sprzedaży partnerów Marketplace. Ponad 25 proc. sprzedaży w tym modelu zrealizowano w pierwszej godzinie akcji.
Reklama i obsługa sprzedawców
Kampanie eMAG Ads wygenerowały o 46 proc. więcej kliknięć niż rok wcześniej. Promowane oferty miały współczynnik konwersji wyższy o 55 proc. niż oferty bez płatnej promocji, a średni ROAS wyniósł 9:1.
Wirtualna asystentka Mira obsłużyła zgłoszenia sprzedawców napływające podczas Black Friday. Ponad jedną trzecią spraw rozwiązała samodzielnie, średnio w 89 sekund.
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