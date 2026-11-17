Black Friday na platformie eMAG w Rumunii przyniósł 1,041 mld lei obrotu w ciągu 24 godzin. 6 listopada 714 tys. klientów zamówiło ponad 4,1 mln produktów, a wartość sprzedaży była o 55 mln lei wyższa niż rok wcześniej.

Partnerzy eMAG Marketplace sprzedali ponad 1,4 mln produktów, o 40 proc. więcej rok do roku. W akcji uczestniczyło ponad 15 500 zewnętrznych firm, które odpowiadały za blisko jedną trzecią wolumenu zamówień.

Podsumowanie

Obrót eMAG wyniósł 1,041 mld lei, czyli około 895 mln zł.

Ponad 35 tys. osób po raz pierwszy zrobiło zakupy online na platformie podczas akcji.

86,80 proc. zamówień opłacono kartą, a co trzeci zakup sfinansowano w ratach 0 proc.

Obrót w modelu Fulfilment by eMAG wzrósł o ponad 60 proc. rok do roku.

Produkty codzienne i sprzedaż marketplace

Najwyższą dynamikę wzrostu na platformie odnotowano w produktach codziennego użytku. Sprzedaż żywności trwałej wzrosła o 67,4 proc. rok do roku, artykułów medycznych o 52,8 proc., a kosmetyków i produktów do pielęgnacji o 26,6 proc.

Klienci kupili m.in. 1 088 656 sztuk kosmetyków i suplementów oraz 913 823 sztuki artykułów spożywczych, napojów, chemii domowej i produktów dla zwierząt. Wśród niezależnych sprzedawców eMAG Marketplace wzrosty rok do roku dotyczyły m.in. dużego AGD, detergentów, kawy, oczyszczaczy powietrza i opon samochodowych.

„Konsumenci kupowali przecenioną elektronikę i sprzęt AGD, ale zaskakująco często wkładali do koszyków również wiele różnorodnych produktów codziennego użytku. […] To właśnie zakupy codzienne oraz ubezpieczenia OC, obok tradycyjnych kategorii Black Friday, w największym stopniu pomogły nam przekroczyć próg miliarda lei” – powiedział Tudor Manea, CEO eMAG.

Płatności, dostawy i fulfillment

W miejscowościach objętych siecią urządzeń Easybox 86,09 proc. kwalifikujących się paczek trafiło do automatów paczkowych. Blisko trzy czwarte zamówień u sprzedawców Marketplace złożyli subskrybenci programu Genius. Średnio kupowali oni 7,2 produktu i wydawali 1 612 lei na osobę.

Przez Fulfilment by eMAG przeszła blisko jedna trzecia sprzedaży partnerów Marketplace. Ponad 25 proc. sprzedaży w tym modelu zrealizowano w pierwszej godzinie akcji.

Reklama i obsługa sprzedawców

Kampanie eMAG Ads wygenerowały o 46 proc. więcej kliknięć niż rok wcześniej. Promowane oferty miały współczynnik konwersji wyższy o 55 proc. niż oferty bez płatnej promocji, a średni ROAS wyniósł 9:1.

Wirtualna asystentka Mira obsłużyła zgłoszenia sprzedawców napływające podczas Black Friday. Ponad jedną trzecią spraw rozwiązała samodzielnie, średnio w 89 sekund.