ShoperPolska platforma SaaS do prowadzenia sklepu internetowego, oferowana w modelu abonamentowym. Konkuruje z rozwiązaniami takimi jak IdoSell, Sky-Shop czy globalny Shopify, celując głównie w małe i średnie sklepy.Pełna definicja w słowniku → udostępnił mapę, na której można śledzić na żywo zamówienia z polskich e-sklepów korzystających z platformy w Black Week. Mapa jest dostępna dla każdego pod adresem live.shoper.pl.

Podsumowanie

Mapa pokazuje liczbę zamówień z bieżącego dnia i tempo zamówień na minutę.

Przy pojedynczych zamówieniach widać kupiony produkt i trasę przesyłki.

Partnerem logistycznym mapy jest InPost.

Co pokazują trasy na mapie Shopera?

Każda trasa odpowiada rzeczywistemu zamówieniu i prowadzi od siedziby sklepu do miejscowości klienta. Mapa pokazuje również trasy przesyłek za granicę.

„Naszym celem jest pokazanie wyjątkowej skali zjawiska Black Weeku w Polsce i tego, jak i co Polacy kupują w tym czasie” – powiedział Adrian Słowik, Big Data Director w Shoperze.

Shoper zapowiada, że w kolejnych dniach udostępni szczegółowe dane o zamówieniach w Black Week, w tym w Black Friday. Platforma należy do Grupy cyber_Folks.