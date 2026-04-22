Przelewy24 i Polskie ePłatności (PeP) uruchomiły ONEcommerce – pakiet łączący terminal płatniczy i bramkę płatności online w jednym rozliczeniu dla firm prowadzących sprzedaż wielokanałową. Model cenowy zakłada 1 proc. prowizji od transakcji online i 1 zł dziennie za terminal, bez opłat za wypłaty i abonamentów. PeP i Przelewy24 obsługują łącznie 30 proc. transakcji bezgotówkowych w Polsce.

Przelewy24 i Polskie ePłatności uruchamiają ONEcommerce – płatności omnichannel w jednym pakiecie

Podsumowanie

• 1% prowizji od transakcji online + 1 zł/dzień za terminal – bez opłat za wypłaty i abonamentów
• 30% transakcji bezgotówkowych w Polsce obsługiwanych przez PeP i Przelewy24
• 47% firm w Polsce działa w modelu omnichannel – dane Izby Gospodarki Elektronicznej
• Voucher rabatowy do 500 000 zł na finansowanie dla klientów ONEcommerce

Jeden dostawca zamiast dwóch

ONEcommerce łączy w jednym pakiecie terminal płatniczy dla sprzedaży stacjonarnej i bramkę płatności internetowej dla e-commerce. Zamiast dwóch oddzielnych dostawców, dwóch procesów onboardingu i dwóch cenników – klient otrzymuje spójny pakiet z jednym procesem wdrożenia i przejrzystym rozliczeniem.

Polskie ePłatności są drugim co do wielkości operatorem terminali płatniczych w Polsce. Pod koniec 2025 roku liczba procesowanych terminali przekroczyła 284 tys. Przelewy24 obsługuje niemal 350 000 partnerów. Obie firmy działają w ramach Grupy Nexi – europejskiego lidera płatności obsługującego 1,5 mln merchantów w ponad 25 krajach i przetwarzającego ponad 65 proc. konsumpcji kartowej w Europie.

„ONEcommerce stanowi jakościową zmianę w podejściu do handlu. Dzisiejszy biznes nie funkcjonuje już w silosach. Sprzedaż stacjonarna i e-commerce tworzą jeden, spójny ekosystem. W odpowiedzi na rynkowe potrzeby zapewniamy zintegrowane rozwiązanie, obejmujące wdrożenie, weryfikację oraz obsługę w ramach jednego modelu współpracy. Dzięki temu klient zyskuje pełną kontrolę nad kosztami i może skoncentrować się na rozwoju sprzedaży, zamiast na zarządzaniu złożonymi procesami formalnymi” – powiedział Maciej Nowosielski, Prezes Zarządu PeP i Przelewy24.

Rynek zmierza w kierunku omnichannel

Z danych Izby Gospodarki Elektronicznej wynika, że 47 proc. firm w Polsce działa w modelu omnichannel, dobierając kanał sprzedaży do konkretnego przypadku biznesowego. Niemal co czwarta firma wskazuje e-commerce jako główny kanał sprzedaży, a 81 proc. przedsiębiorstw wykorzystuje platformy marketplace jako istotny element działalności handlowej.

Trend potwierdzają dane z dojrzałych rynków. W Stanach Zjednoczonych 73 proc. klientów detalicznych to kupujący wielokanałowi. W Wielkiej Brytanii integracja online i offline stała się standardem konkurencyjności, co odnotowano w zestawieniu Omnichannel Index UK 2025.

Model finansowy: 1% online + 1 zł dziennie

Cennik ONEcommerce opiera się na dwóch elementach: 1 proc. prowizji od transakcji online oraz 1 zł dziennie za terminal płatniczy. Rozliczenie nie obejmuje opłat za wypłaty, abonamentów ani dodatkowych kosztów.

Klienci pakietu otrzymują voucher rabatowy na finansowanie do 500 000 zł oraz raty na preferencyjnych warunkach. W cenę wchodzi serwis terminala do 48 godzin bez dodatkowych opłat.

Dla kogo jest ONEcommerce

Oferta adresowana jest do czterech grup: sklepów stacjonarnych planujących wejście w e-commerce, sklepów internetowych otwierających punkty stacjonarne lub odbiór osobisty, firm usługowych przyjmujących płatności na miejscu i zdalnie oraz sektora MŚP, które chcą zintegrować płatności we wszystkich kanałach sprzedaży.

Kluczowe korzyści pakietu to wdrożenie online i stacjonarnego w jednym procesie, stawki niedostępne przy zakupie oddzielnych usług, pełne wsparcie w jednym miejscu oraz serwis terminala do 48 godzin za 0 zł.

Moim okiem
ONEcommerce nie wynajduje koła na nowo – porządkuje to, co już istnieje. Jeden dostawca płatności zamiast dwóch to dla sprzedawcy wielokanałowego realna oszczędność czasu: jeden onboarding, jeden cennik, jeden kontakt przy problemie. Model 1 proc. prowizji online i 1 zł dziennie za terminal jest prosty, ale przy niższych wolumenach pytanie brzmi, czy faktycznie wyjdzie taniej niż oddzielne umowy. Grupa Nexi stoi za obiema markami, więc integracja to naturalny krok konsolidacji rynku.
Sylwester Kozak, e‑biznes.pl