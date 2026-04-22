Przelewy24 i Polskie ePłatności (PeP) uruchomiły ONEcommerce – pakiet łączący terminal płatniczy i bramkę płatności online w jednym rozliczeniu dla firm prowadzących sprzedaż wielokanałową. Model cenowy zakłada 1 proc. prowizji od transakcji online i 1 zł dziennie za terminal, bez opłat za wypłaty i abonamentów. PeP i Przelewy24 obsługują łącznie 30 proc. transakcji bezgotówkowych w Polsce.

Podsumowanie

• 1% prowizji od transakcji online + 1 zł/dzień za terminal – bez opłat za wypłaty i abonamentów

• 30% transakcji bezgotówkowych w Polsce obsługiwanych przez PeP i Przelewy24

• 47% firm w Polsce działa w modelu omnichannel – dane Izby Gospodarki Elektronicznej

• Voucher rabatowy do 500 000 zł na finansowanie dla klientów ONEcommerce

Jeden dostawca zamiast dwóch

ONEcommerce łączy w jednym pakiecie terminal płatniczy dla sprzedaży stacjonarnej i bramkę płatności internetowej dla e-commerce. Zamiast dwóch oddzielnych dostawców, dwóch procesów onboardingu i dwóch cenników – klient otrzymuje spójny pakiet z jednym procesem wdrożenia i przejrzystym rozliczeniem.

Polskie ePłatności są drugim co do wielkości operatorem terminali płatniczych w Polsce. Pod koniec 2025 roku liczba procesowanych terminali przekroczyła 284 tys. Przelewy24 obsługuje niemal 350 000 partnerów. Obie firmy działają w ramach Grupy Nexi – europejskiego lidera płatności obsługującego 1,5 mln merchantów w ponad 25 krajach i przetwarzającego ponad 65 proc. konsumpcji kartowej w Europie.

„ONEcommerce stanowi jakościową zmianę w podejściu do handlu. Dzisiejszy biznes nie funkcjonuje już w silosach. Sprzedaż stacjonarna i e-commerce tworzą jeden, spójny ekosystem. W odpowiedzi na rynkowe potrzeby zapewniamy zintegrowane rozwiązanie, obejmujące wdrożenie, weryfikację oraz obsługę w ramach jednego modelu współpracy. Dzięki temu klient zyskuje pełną kontrolę nad kosztami i może skoncentrować się na rozwoju sprzedaży, zamiast na zarządzaniu złożonymi procesami formalnymi” – powiedział Maciej Nowosielski, Prezes Zarządu PeP i Przelewy24.

Rynek zmierza w kierunku omnichannel

Z danych Izby Gospodarki Elektronicznej wynika, że 47 proc. firm w Polsce działa w modelu omnichannel, dobierając kanał sprzedaży do konkretnego przypadku biznesowego. Niemal co czwarta firma wskazuje e-commerce jako główny kanał sprzedaży, a 81 proc. przedsiębiorstw wykorzystuje platformy marketplace jako istotny element działalności handlowej.

Trend potwierdzają dane z dojrzałych rynków. W Stanach Zjednoczonych 73 proc. klientów detalicznych to kupujący wielokanałowi. W Wielkiej Brytanii integracja online i offline stała się standardem konkurencyjności, co odnotowano w zestawieniu Omnichannel Index UK 2025.

Model finansowy: 1% online + 1 zł dziennie

Cennik ONEcommerce opiera się na dwóch elementach: 1 proc. prowizji od transakcji online oraz 1 zł dziennie za terminal płatniczy. Rozliczenie nie obejmuje opłat za wypłaty, abonamentów ani dodatkowych kosztów.

Klienci pakietu otrzymują voucher rabatowy na finansowanie do 500 000 zł oraz raty na preferencyjnych warunkach. W cenę wchodzi serwis terminala do 48 godzin bez dodatkowych opłat.

Dla kogo jest ONEcommerce

Oferta adresowana jest do czterech grup: sklepów stacjonarnych planujących wejście w e-commerce, sklepów internetowych otwierających punkty stacjonarne lub odbiór osobisty, firm usługowych przyjmujących płatności na miejscu i zdalnie oraz sektora MŚP, które chcą zintegrować płatności we wszystkich kanałach sprzedaży.

Kluczowe korzyści pakietu to wdrożenie online i stacjonarnego w jednym procesie, stawki niedostępne przy zakupie oddzielnych usług, pełne wsparcie w jednym miejscu oraz serwis terminala do 48 godzin za 0 zł.