Tpay nawiązał oficjalne partnerstwo z PrestaShop, a jego bezpłatny moduł płatniczy trafił do sklepu PrestaShop Addons. Wtyczka pozwala sklepom działającym na PrestaShop uruchomić bramkę płatniczą obsługującą m.in. BLIKA, karty, szybkie przelewy, portfele cyfrowe, raty i płatności odroczone.
Moduł oferuje także płatności on-site, czyli opłacenie zamówienia BLIKIEM lub kartą bez opuszczania strony sklepu.
Podsumowanie
- Tpay został oficjalnym partnerem PrestaShop.
- Moduł Tpay jest dostępny w PrestaShop Addons.
- Wtyczka jest bezpłatna i przeznaczona dla sklepów opartych na PrestaShop.
- Rozwiązanie obejmuje płatności on-site dla BLIKA i kart.
Integracja płatności w sklepach PrestaShop
PrestaShop podaje, że z platformy korzysta ponad 230 tys. sklepów na całym świecie. Tpay wskazuje, że jego wtyczka przeszła testy oraz spełniła techniczne i biznesowe wymagania platformy, uzyskując status oficjalnego modułu.
„Dla właścicieli e-commerce czas w procesie płatności ma znaczenie. Naszym celem było stworzenie wtyczki, która jest prosta we wdrożeniu i zarządzaniu dla sprzedawcy oraz maksymalnie intuicyjna dla kupującego” – mówi Bartosz Witczak, Partnership Team Leader w Tpay.
Moduł dostępny do pobrania
Bezpłatna wtyczka Tpay jest już dostępna w oficjalnym sklepie PrestaShop Addons. Tpay deklaruje, że jej instalacja nie wymaga specjalistycznej wiedzy programistycznej.
PrestaShop jest częścią grupy technologicznej cyber_Folks od 2026 roku.
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