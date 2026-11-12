Tpay nawiązał oficjalne partnerstwo z PrestaShop, a jego bezpłatny moduł płatniczy trafił do sklepu PrestaShop Addons. Wtyczka pozwala sklepom działającym na PrestaShop uruchomić bramkę płatniczą obsługującą m.in. BLIKA, karty, szybkie przelewy, portfele cyfrowe, raty i płatności odroczone.

Moduł oferuje także płatności on-site, czyli opłacenie zamówienia BLIKIEM lub kartą bez opuszczania strony sklepu.

Podsumowanie

Tpay został oficjalnym partnerem PrestaShop.

Moduł Tpay jest dostępny w PrestaShop Addons.

Wtyczka jest bezpłatna i przeznaczona dla sklepów opartych na PrestaShop.

Rozwiązanie obejmuje płatności on-site dla BLIKA i kart.

Integracja płatności w sklepach PrestaShop

PrestaShop podaje, że z platformy korzysta ponad 230 tys. sklepów na całym świecie. Tpay wskazuje, że jego wtyczka przeszła testy oraz spełniła techniczne i biznesowe wymagania platformy, uzyskując status oficjalnego modułu.

„Dla właścicieli e-commerce czas w procesie płatności ma znaczenie. Naszym celem było stworzenie wtyczki, która jest prosta we wdrożeniu i zarządzaniu dla sprzedawcy oraz maksymalnie intuicyjna dla kupującego” – mówi Bartosz Witczak, Partnership Team Leader w Tpay.

Moduł dostępny do pobrania

Bezpłatna wtyczka Tpay jest już dostępna w oficjalnym sklepie PrestaShop Addons. Tpay deklaruje, że jej instalacja nie wymaga specjalistycznej wiedzy programistycznej.

PrestaShop jest częścią grupy technologicznej cyber_Folks od 2026 roku.