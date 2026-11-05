Zakupy z agentami AI przetestowała w Polsce Visa wspólnie z bankami, operatorami płatności i sklepami. Agent wybierał produkty i inicjował zakup według instrukcji użytkownika.

4 listopada pisałem o udziale PayU w pilotażu. To część szerszej inicjatywy, w której uczestniczą także inne firmy płatnicze, banki i sprzedawcy. Teraz do tematu wracam z wypowiedzią PayU o warunkach powierzenia agentowi zakupów.

Podsumowanie

PayU jest jednym z uczestników programu Visa Agentic Ready.

PayU wskazuje na kontrolę konsumenta, bezpieczeństwo płatności i współpracę uczestników rynku.

Badanie Visa pokazuje obawy konsumentów o zgodę na zakup i ochronę danych.

Zakupy z agentami AI: uczestnicy pilotażu

Visa wymienia banki i fintechy: Credit Agricole, mBank, Bank Millennium, Nest Bank, PKO Bank Polski i PayPo. Po stronie obsługi płatności uczestniczą Autopay, Autopay Mobility, IdoSell, PayU i Przelewy24. Sprzedawcy to Empik, MegaDron i Tortli.

Od rekomendacji do upoważnienia do zakupu

W opublikowanym 2 listopada tekście o raporcie Gemius „E-commerce w Polsce 2026” przywoływałem wynik: 71 proc. badanych nie chciałoby, aby AI samodzielnie dokonała za nich zakupu. W „Moim okiem” pytałem, co musiałoby się wydarzyć, żebyśmy pozwolili agentowi samodzielnie zdecydować, co kupić. Jako możliwy pierwszy krok wskazywałem ponawianie znanych zamówień, z ustalonym produktem, dostawcą i akceptowalną ceną.

O warunki powierzenia agentowi takiej samodzielności zapytałem PayU. W komentarzu przekazanym redakcji Katarzyna Prus-Malinowska wskazuje na kontrolę konsumenta, bezpieczeństwo płatności i współpracę uczestników rynku.

„Przede wszystkim konsument musi zachować kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Automatyzacja zakupów nie oznacza, że agent AI powinien otrzymać nieograniczoną swobodę działania. To użytkownik określa zasady. Wskazuje, co agent może kupić, na jakich warunkach i w ramach jakiego budżetu. Równie ważna jest przejrzystość całego procesu. Konsument powinien wiedzieć, jakie działania zostały wykonane w jego imieniu.” – wyjaśnia Katarzyna Prus-Malinowska, Head of Product Management w PayU.

Bezpieczeństwo płatności i obsługa błędnych zakupów

W dalszej części komentarza dla redakcji przedstawicielka PayU wskazuje na zabezpieczenia transakcji oraz zasady współpracy uczestników rynku:

„Drugim warunkiem jest bezpieczeństwo transakcji. Agent AI nie będzie otrzymywał wrażliwych danych karty, aby zrealizować płatność. Rozwiązaniem są tokeny, czyli bezpieczne cyfrowe reprezentacje danych płatniczych. Mogą one zostać powiązane z konkretnym agentem i wykorzystywane zgodnie z instrukcjami użytkownika. Istotną rolę odgrywają również istniejące mechanizmy ochrony płatności, weryfikacji tożsamości i monitorowania potencjalnych nadużyć. Trzecim elementem jest gotowość rynku. Rozwój agentic commerce wymaga współpracy sprzedawców, operatorów płatności, banków i organizacji płatniczych. Nowy model zakupowy powinien wykorzystywać sprawdzoną infrastrukturę i zapewniać spójne zasady realizacji transakcji. Wraz z jego rozwojem konieczne będzie wypracowanie standardów dotyczących obsługi błędnych zakupów, zwrotów i reklamacji.”

Przelewy24 sprawdza codzienne scenariusze zakupowe

Przelewy24 opisuje testy prowadzone na prawdziwych kartach bankowych i w działających systemach sklepów. Agent ma obsługiwać proces od wyszukania produktu i porównania ofert po płatność, za zgodą użytkownika i pod jego kontrolą. Obecny etap obejmuje rezerwowanie wyjazdów, zakupy do domu i sprzętu związanego z hobby.

Operator wskazuje na wykorzystanie Visa Intelligent Commerce, tokenizacji i monitorowania oszustw. Dane płatnicze są powiązane z konkretnym agentem, a Visa Payment Passkeys służą uwierzytelnianiu klienta. Przelewy24 podkreśla potrzebę zaufania zarówno kupującego do działań agenta, jak i sprzedawcy do inicjowanej przez niego płatności.

Zainteresowanie i obawy konsumentów

Według szacunków Visa wstępnie zainteresowanych agentem zakupowym mogłoby być 5,7 mln osób w Polsce, w tym 3,5 mln potencjalnych wczesnych użytkowników. To szacunki zainteresowania, nie liczba osób korzystających z usługi.

W badaniu 62 proc. konsumentów obawiało się zakupu bez ich zgody, a 57 proc. kradzieży danych osobowych, w tym płatniczych. Visa przeprowadziła badanie w sierpniu 2026 r. wśród 1008 konsumentów w wieku 18–65 lat i 100 przedstawicieli MŚP handlujących online.

Źródła: komunikat Visa z 3 listopada 2026 r.; komunikat Przelewy24 z 3 listopada 2026 r.; komentarz Katarzyny Prus-Malinowskiej z PayU przekazany redakcji; podlinkowany materiał e-biznes.pl o raporcie Gemius i komentarz „Moim okiem”.