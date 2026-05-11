Płatności online e-commerce zyskują nowego sojusznika w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego – do inicjatywy Fundacji Polska Bezgotówkowa dołącza PayU. Polski rynek e-commerce rośnie w tempie około 8 proc. rocznie i według prognoz w najbliższych latach osiągnie wartość bliską 200 mld zł. Brak preferowanej metody płatności potrafi obniżyć konwersję nawet o 20–30 proc., a 17 proc. konsumentów porzuca koszyk z powodu braku możliwości płatności portfelem cyfrowym.

Podsumowanie

• Rynek e-commerce: wartość zbliża się do 200 mld zł, wzrost na poziomie 8 proc. rocznie.

• Brak preferowanej płatności: spadek konwersji o 20–30 proc.

• Portfele cyfrowe: 17 proc. konsumentów porzuca koszyk bez Apple Pay lub Google Pay.

• Program wsparcia: zero prowizji za transakcje Visa i Mastercard, do 12 miesięcy lub do 50 tys. zł obrotu.

Rosnące wymagania wobec płatności w e-commerce

Polski e-commerce pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie Środkowo-Wschodniej. Średnie tempo wzrostu na poziomie 8 proc. rocznie przekłada się na coraz większą liczbę sklepów internetowych rywalizujących o uwagę konsumenta. W tych warunkach każda bariera na ścieżce zakupowej odbija się bezpośrednio na wynikach sprzedaży.

Brak preferowanej metody płatności obniża konwersję nawet o 20–30 proc. To różnica między zamknięciem sprzedaży a pustym koszykiem. Coraz większe znaczenie mają portfele cyfrowe – 17 proc. konsumentów deklaruje porzucenie koszyka, jeśli nie może zapłacić przez Apple Pay lub Google Pay. Dla sklepów internetowych oznacza to, że sama obecność tradycyjnych płatności kartowych przestaje wystarczać.

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego

W odpowiedzi na te potrzeby PayU dołącza do Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego dla handlu elektronicznego realizowanego przez Fundację Polska Bezgotówkowa. Inicjatywa adresowana jest do firm, które dotąd nie przyjmowały płatności online.

Przedsiębiorcy mogą uruchomić płatności kartowe online bez kosztów na start. Przez okres do 12 miesięcy lub do osiągnięcia 50 tys. zł obrotu obowiązuje 0 proc. prowizji za transakcje kartami Visa i Mastercard. Program eliminuje dwie główne bariery wejścia: koszty konfiguracji bramki płatniczej oraz obawy przed prowizjami w początkowym okresie działalności online.