PayU uruchomił we współpracy z Visa w Polsce pilotaż procesu zakupowego realizowanego z wykorzystaniem agentów AI. Projekt działa w rzeczywistym środowisku płatniczym i obejmuje sklepy Empik oraz Tortli.

Agent AI może zainicjować i sfinalizować zakup w imieniu konsumenta, zgodnie z określonymi przez niego preferencjami i limitami wydatków. Pilotaż jest realizowany w ramach programu Visa Agentic Ready.

Podsumowanie

Pilotaż wykorzystuje tokenizowane dane uwierzytelniające karty.

W projekcie uczestniczą Empik i Tortli.

Agent AI finalizuje płatność w ramach parametrów ustalonych przez konsumenta.

Tokeny AI w procesie płatności

W rozwiązaniu agent nie otrzymuje wrażliwych danych karty. Wykorzystuje tokeny AI, czyli cyfrowe reprezentacje danych płatniczych, które umożliwiają sfinalizowanie transakcji bez bezpośredniego udziału konsumenta na etapie płatności.

Pilotaż korzysta z istniejącej infrastruktury płatniczej Visa, w tym mechanizmów bezpieczeństwa kart, weryfikacji tożsamości i monitorowania oszustw w czasie rzeczywistym. Tokenizowane dane płatnicze są też powiązane z konkretnym agentem AI, co ma pomagać zapewnić zgodność jego działań z instrukcjami użytkownika.

Test w rzeczywistym środowisku

„To kolejny realizowany przez nas pilotaż wykorzystujący tokeny AI, który przybliża nas do momentu, w którym płatności mogą stać się płynnym i zautomatyzowanym elementem doświadczenia zakupowego, pozostając jednocześnie pod kontrolą konsumenta” – mówi Katarzyna Prus-Malinowska, Head of Product Management w PayU.

Mateusz Oleksy, General Manager, Visa Polska, ocenia, że przejście od testów w kontrolowanym środowisku do pilotażu realizowanego w rzeczywistym środowisku płatniczym stanowi ważny etap w rozwoju agentic commerce.