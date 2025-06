WP Booster: skierowany do użytkowników zainteresowanych zakupem

WP wprowadza na rynek nowoczesny produkt reklamowy WP Booster CDC, który ma na celu precyzyjne dotarcie do użytkowników z realnym zamiarem zakupowym. Narzędzie to zostało zaprojektowane z myślą o efektywnym wykorzystaniu kontekstu, co pozwala na lepsze dopasowanie reklam do intencji użytkowników. Dzięki zastosowaniu technologii AI, WP Booster CDC (Content Driven Commerce) znacząco zwiększa skuteczność kampanii reklamowych, co jest szczególnie istotne w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się środowisku online.

Podsumowanie

• WP Booster CDC to narzędzie reklamowe, które wykorzystuje AI do precyzyjnego dopasowania reklam.

• Produkt zwiększa skuteczność kampanii, docierając do użytkowników z intencją zakupową.

• WP Booster CDC ma na koncie udane realizacje, w tym kampanie dla KRUK i Wakacje.pl.

• Narzędzie oferuje kompleksowe możliwości emisji reklam w różnych kanałach.

Zastosowanie WP Booster w praktyce

WP Booster CDC sprawdza się w przypadku szerokiego asortymentu produktowego, co pozwala na pełne wykorzystanie potencjału kontekstowej emisji. Dzięki zaawansowanej optymalizacji, reklamodawcy mogą skutecznie dotrzeć do swoich klientów w odpowiednich momentach. Przykłady udanych kampanii, takie jak te dla firm KRUK i Wakacje.pl, pokazują, jak WP Booster CDC może wspierać działania marketingowe. W ramach tych kampanii stworzono specjalne artykuły, które były wspierane przez śródtekstowe formaty reklamowe, co zapewniło 30-dniową rezerwację wyłączności dla klienta.

Szerokie możliwości emisji reklam

WP Booster CDC oferuje różnorodne możliwości emisji reklam, które obejmują nie tylko serwisy internetowe, ale także mailingi i inne powierzchnie reklamowe. Taki kompleksowy zasięg pozwala na dotarcie do użytkowników w różnych punktach styku z marką. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą skutecznie angażować swoich klientów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Wykorzystanie kontekstowej technologii AI w WP Booster CDC umożliwia inteligentne dopasowanie treści reklamowych do aktualnych potrzeb i oczekiwań użytkowników.