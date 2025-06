Onet Ads Seller: Automatyzacja reklam w e-commerce

Onet Ads Seller to nowoczesne, w pełni zautomatyzowane rozwiązanie self-service, które ma na celu wspieranie branży e-commerce w zwiększaniu sprzedaży. Dzięki zastosowaniu technologii sztucznej inteligencji, Onet Ads Seller samodzielnie generuje reklamy, które promują ofertę sklepu, docierając do użytkowników rzeczywiście zainteresowanych zakupem. To innowacyjne podejście do reklamy online ma na celu uproszczenie procesu promocji produktów oraz zwiększenie efektywności kampanii reklamowych.

Podsumowanie

• Onet Ads Seller to narzędzie, które automatyzuje proces reklamowy w e-commerce.

• Umożliwia łatwe dotarcie do klientów zainteresowanych zakupem.

• System działa w modelu CPS, co oznacza rozliczenie po dokonaniu zakupu.

• Proces uruchomienia kampanii jest szybki i intuicyjny.

Jak działa Onet Ads Seller?

Onet Ads Seller został zaprezentowany jako odpowiedź na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw w branży e-commerce. Po wprowadzeniu sieci Retail Media Network, RASP uruchomił to nowe rozwiązanie, które ma na celu stworzenie dodatkowego kanału przychodowego dla sklepów internetowych. Dzięki Onet Ads Seller, sprzedawcy mogą promować swoje produkty w sposób zautomatyzowany, co pozwala im zaoszczędzić czas i zasoby. Wystarczy jedynie założyć konto w Onet Ads, dostarczyć feed produktowy oraz zintegrować system z pikselem konwersji, aby rozpocząć kampanię.

Reklamy generowane przez Onet Ads Seller mogą być emitowane na różnych platformach, takich jak Onet, Newsweek, Forbes czy Business Insider. Dzięki temu, sprzedawcy mają możliwość dotarcia do szerokiego grona potencjalnych klientów. System automatycznie dobiera najlepsze kanały dystrybucji, co zwiększa szanse na skuteczne dotarcie do osób, które są rzeczywiście zainteresowane zakupem.

Kluczowe cechy Onet Ads Seller

Jednym z głównych atutów Onet Ads Seller jest jego prostota i pełna automatyzacja. Jak podkreśla Marcin Olszewski, Ad Technology and Platforms Director, „Onet Ads Seller umożliwi branży e-commerce zwiększenie sprzedaży i skuteczne pozyskanie klientów, dzięki wykorzystaniu AI, która stworzy reklamy, dobierze najlepsze kanały dystrybucji i dotrze do użytkowników realnie zainteresowanych zakupem”.

Dzięki modelowi rozliczeń CPS, sprzedawcy płacą tylko za efekty, co czyni Onet Ads Seller atrakcyjnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą kontrolować swoje wydatki na reklamę. Proces tworzenia kampanii jest szybki i intuicyjny, co pozwala na uruchomienie działań promocyjnych w zaledwie kilka minut.

Zastosowanie Onet Ads Seller w praktyce

Onet Ads Seller pozwala na promowanie całego asortymentu sklepu lub wybranych kategorii produktów, z zachowaniem zasad brand safety. Automatyzacja procesu tworzenia reklam oraz ich emisji sprawia, że sprzedawcy mogą skupić się na innych aspektach prowadzenia biznesu. Jan Blinstrub, Expert Ad Product Manager, zaznacza, że „nasza technologia wykorzystująca asystenta AI odpowiada za tworzenie reklam i wyświetlanie ich w optymalny sposób”.

Więcej informacji na temat Onet Ads Seller można znaleźć na stronie Onet Ads Seller.