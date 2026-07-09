Żabka JushAplikacja szybkich zakupów spożywczych z dostawą w kilkanaście minut, uruchomiona w Polsce w 2021 roku przez Grupę Żabka. Działała w modelu quick commerce w największych miastach, oferując produkty z własnych dark store'ów.Pełna definicja w słowniku → uruchamia wakacyjny pilotaż w Kołobrzegu. To pierwsza nadmorska lokalizacja usługi quick commerce Żabki – zakupy z dostawą pod drzwi w 15 minut będą dostępne przez cały okres wakacyjny. Serwis rozszerza tym samym zasięg poza miasta, w których operuje na co dzień.

Podsumowanie

• Żabka Jush: pilotaż w Kołobrzegu od lipca 2026, dostawa w 15 minut

• Badanie Opinia24: 51% Polaków przeznaczyłoby zaoszczędzony czas na odpoczynek

• Usługa dostępna przez całe wakacje, kolejne nadmorskie miejscowości w planach

• Lite e-Commerce (Żabka Group) testuje model sezonowy w turystycznych lokalizacjach

Pierwsza lokalizacja nad morzem

Żabka Jush, serwis e-grocerySprzedaż artykułów spożywczych i codziennego użytku przez internet, z dostawą do domu lub odbiorem w wyznaczonym punkcie. Obejmuje zarówno świeże produkty, jak suchy asortyment, chemię i kosmetyki.Pełna definicja w słowniku → należący do Żabka Group, po raz pierwszy pojawia się w miejscowości nadmorskiej. Kołobrzeg został wybrany jako pierwsza lokalizacja wakacyjnego pilotażu. Zakupy dostępne w aplikacji zostaną dostarczone pod wskazany adres w ciągu 15 minut.

Usługa jest dostępna przez cały okres wakacyjny. Magdalena Marzec, Head of Marketing w Lite e-Commerce (Żabka Group), zapowiada, że w tym sezonie Żabka Jush pojawi się również w kolejnych miejscowościach nad morzem. Nie podano jednak konkretnych lokalizacji ani terminów rozszerzenia pilotażu.

Model sezonowy to nowość w strategii Żabka Jush. Do tej pory serwis operował w stałych lokalizacjach miejskich. Test nad Bałtykiem pozwala zweryfikować popyt na quick commerce w kontekście turystycznym – wśród użytkowników tymczasowych, a nie stałych mieszkańców.

Polacy chcą czasu na odpoczynek

Uruchomienie w Kołobrzegu opiera się na danych z badania Opinia24, przeprowadzonego na zlecenie Żabka Jush. Wynika z niego, że 51 proc. badanych, czas zaoszczędzony dzięki zakupom online przeznaczyłoby przede wszystkim na odpoczynek.

Wynik badania wskazuje, że wygoda zakupów online staje się czynnikiem decyzyjnym także w kontekście wakacyjnym. Polacy spędzający urlop nad morzem – rodziny z dziećmi, osoby pracujące zdalnie z nadmorskich miejscowości – to grupa docelowa pilotażu. Zakupy przez aplikację eliminują konieczność fizycznego odwiedzania sklepów w czasie urlopu.

Polskie wybrzeże przyciąga corocznie milionów turystów. Żabka Jush wchodzi w segment, w którym konkurencja ze strony tradycyjnych sklepów jest silna, ale wygoda dostawy pod drzwi może być kluczowym wyróżnikiem dla urlopowiczów.