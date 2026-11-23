Żabka JushAplikacja szybkich zakupów spożywczych z dostawą w kilkanaście minut, uruchomiona w Polsce w 2021 roku przez Grupę Żabka. Działała w modelu quick commerce w największych miastach, oferując produkty z własnych dark store'ów.Pełna definicja w słowniku → rozszerza zasięg dostaw zakupów online o Poznań. Wcześniej usługa działała w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i aglomeracji śląskiej.

Podsumowanie

W jednej aplikacji Jush oferuje dostawę nawet w 15 minut, a delio supermarket online – jeszcze tego samego dnia.

Obie usługi działają siedem dni w tygodniu, w godzinach 07:00–23:00.

W aplikacji znajduje się ponad 250 nazw w gwarze poznańskiej.

Żabka Jush w Poznaniu: dwie usługi w jednej aplikacji

Jush służy do zamawiania szybkich zakupów, a delio supermarket online jest przeznaczony do większych, planowanych zamówień. Aplikacja Żabka Jush należy do spółki Lite e-Commerce.

Wyszukiwanie produktów w gwarze poznańskiej

Z okazji debiutu w Poznaniu Żabka Jush nawiązała współpracę z Tej Aj, studenckim projektem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który popularyzuje poznańską gwarę. Użytkownicy aplikacji będą mogli wyszukiwać wybrane produkty za pomocą lokalnych określeń.

W kolejnych miesiącach Żabka Jush planuje także zagospodarować teren przy swoim magazynie, uwzględniając głosy mieszkańców.