Żabka JushAplikacja szybkich zakupów spożywczych z dostawą w kilkanaście minut, uruchomiona w Polsce w 2021 roku przez Grupę Żabka. Działała w modelu quick commerce w największych miastach, oferując produkty z własnych dark store'ów.Pełna definicja w słowniku → rozszerza zasięg dostaw zakupów online o Poznań. Wcześniej usługa działała w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i aglomeracji śląskiej.
Podsumowanie
- W jednej aplikacji Jush oferuje dostawę nawet w 15 minut, a delio supermarket online – jeszcze tego samego dnia.
- Obie usługi działają siedem dni w tygodniu, w godzinach 07:00–23:00.
- W aplikacji znajduje się ponad 250 nazw w gwarze poznańskiej.
Żabka Jush w Poznaniu: dwie usługi w jednej aplikacji
Jush służy do zamawiania szybkich zakupów, a delio supermarket online jest przeznaczony do większych, planowanych zamówień. Aplikacja Żabka Jush należy do spółki Lite e-Commerce.
Wyszukiwanie produktów w gwarze poznańskiej
Z okazji debiutu w Poznaniu Żabka Jush nawiązała współpracę z Tej Aj, studenckim projektem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który popularyzuje poznańską gwarę. Użytkownicy aplikacji będą mogli wyszukiwać wybrane produkty za pomocą lokalnych określeń.
W kolejnych miesiącach Żabka Jush planuje także zagospodarować teren przy swoim magazynie, uwzględniając głosy mieszkańców.
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