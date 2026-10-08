Force Evo stanowi połączenie wytrzymałych materiałów z wyraźnie większą lekkością i swobodą ruchów, co odpowiada obecnym trendom w codziennej pracy. Ciężka praca fizyczna, wahania temperatury i długie dni w pracy zmieniają wymagania stawiane odzieży roboczej. Fakt ten uwzględnia dostawca usług tekstylnych, jakim jest firma Mewa, w swojej nowej kolekcji Force Evo: odzież ta stanowi połączenie wytrzymałych materiałów z wyraźnie większą lekkością i swobodą ruchów, co odpowiada obecnym trendom w odniesieniu do na stanowisku roboczym.

Kiedy sama wytrzymałość już nie wystarcza

Każda osoba, która na co dzień pracuje na budowie, w warsztacie lub przy montażu, zna związane z tym wyzwania: praca w pozycji klęczącej, częste schylanie się, praca z rękami nad głową, a do tego rosnące temperatury – zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach lub w lecie. Klasyczna odzież robocza stawia przy tym na maksymalną wytrzymałość. Jednak właśnie tutaj pojawia się konflikt celów: im bardziej wytrzymały jest materiał, tym jest on cięższy i mniej wygodny w użytkowaniu.

Dlatego kolekcja odzieży roboczej Force Evo stanowi inne podejście: została ona stworzona, by uzupełniać istniejące, szczególnie wytrzymałe rozwiązania, a nie je zastępować. Koncepcja tej odzieży oparta jest na lżejszych tkaninach, ergonomicznym kroju z funkcjonalnymi detalami, takimi jak przemyślane rozmieszczenie kieszeni i elastyczne strefy, które zwiększają swobodę ruchów i zapewniają odczuwalne wsparcie w codziennej pracy. Rezultatem jest mniejsze obciążenie powodowane wysokimi temperaturami i większa elastyczność podczas czynności wymagających intensywnego ruchu, co realizowane jest bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Stworzone z myślą o rzemiośle jak i do szerokiego zastosowania

Kolekcja odzieży Force Evo jest wyraźnie skierowana do rzemieślników: począwszy od firm elektrycznych, poprzez branżę budowlaną, aż po warsztaty i firmy montażowe. Kolekcja obejmuje szeroki zakres zastosowań – w tym różne spodnie z kieszeniami na kolanach, kurtki na każdą pogodę oraz bermudy na lato. Specjalnie dla kobiet w ofercie znajdują się spodnie z paskiem oraz kurtka softshellowa. „Force Evo wyprzedza konkurencję w dziedzinie odzieży roboczej: kolekcja ta jest pozycjonowana jako odzież o wysokiej wydajności i łączy w sobie wytrzymałość z funkcjonalnością oraz nowoczesnym wyglądem” – mówi Silvia Mertens, kierująca działem zarządzania produktami w firmie Mewa. Odzież ta zapewnia dużo miejsca na przechowywanie narzędzi, nie ograniczając przy tym swobody ruchów.

 „Mix & Match” zamiast jednego uniwersalnego rozwiązania

Kolekcja Force Evo została stworzona jako lżejsza alternatywa dla bardziej wytrzymałych rozwiązań z kolekcji Force Heavy Duty. „Palety kolorystyczne są do siebie dopasowane. Dzięki temu można celowo łączyć różne wymagania w zależności od rodzaju działalności – na przykład wytrzymałe spodnie do ciężkich zadań z lżejszymi górnymi elementami odzieży do prac wymagających dużej swobody ruchów i w każdych warunkach pogodowych. Zapewnia to elastyczność w codziennym użytkowaniu i pozwala pogodzić ze sobą estetykę, funkcjonalność oraz oszczędność”, dodaje Mertens.

Więcej niż tylko odzież – systemowe rozwiązanie z kompleksową usługą

Podobnie jak wszystkie kolekcje odzieży roboczej, również Force Evo oferowana jest w ramach kompleksowej usługi firmy Mewa. Obejmuje ona dostawę, pielęgnację, konserwację oraz wymianę odzieży. Stanowi to znaczne odciążenie dla firm: nie muszą one zajmować się ani pielęgnacją, ani wymianą odzieży, a jednocześnie mają zawsze do dyspozycji odzież charakteryzującą się wysoką funkcjonalnością. Usługę uzupełnia bogaty asortyment produktów dodatkowych: w sklepie internetowym (https://buy4work.mewa.shop/pl/pl) stali klienci znajdą liczne artykuły, które zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o poprawie bezpieczeństwa i komfortu na stanowisku pracy. Oprócz rękawic, okularów ochronnych i ochronników słuchu dostępne jest tam na przykład również obuwie ochronne oraz elementy chroniące kolana.

Zmiany w odzieży roboczej: dlaczego lekka odzież robocza zyskuje na znaczeniu w rzemiośle? 3
Zmiany w odzieży roboczej: dlaczego lekka odzież robocza zyskuje na znaczeniu w rzemiośle? 4

Kolekcja Force Evo to lżejsza alternatywa dla bardziej wytrzymałych rozwiązań. Różne elementy odzieży można łączyć ze sobą w zależności od potrzeb (zdjęcia: Mewa).

Zmiany w odzieży roboczej: dlaczego lekka odzież robocza zyskuje na znaczeniu w rzemiośle? 5

Mewa Grupa Przedsiębiorstw Mewa z siedzibą w Wiesbaden jest jednym z wiodących europejskich dostawców oferujących kompleksowy serwis tekstyliów przemysłowych i jest także wiodącą firmą tej branży w Niemczech. Głównymi elementami oferty są czyściwa wielokrotnego użytku, a także odzież robocza i ochronna dla przemysłu, rzemiosła, gastronomii oraz służby zdrowia. Usługa B2B obejmuje konsultacje, dostawę, pielęgnację i naprawę oraz wymianę tekstyliów zgodnie z certyfikowanymi standardami jakości, higieny i bezpieczeństwa. W Europie odzież roboczą firmy Mewa nosi ponad 1,1 mln pracowników, a około 3 mln osób używa czyściw wielokrotnego użytku firmy Mewa do czyszczenia maszyn i urządzeń. Mewa jest firmą rodzinną, posiada 48 lokalizacji, zatrudnia 6000 pracowników, zaopatruje ponad 200 000 klientów. W 2023 roku obroty firmy wyniosły 896 mln euro.Firma Mewa została założona w 1908 roku i jest pionierem w obszarze zrównoważonych usług tekstylnych. Strategia firmy jest konsekwentnie zorientowana na zrównoważony rozwój. Firma Mewa była wielokrotnie wyróżniana za zorientowanie na klienta oraz zarządzanie jakością i zasobami.