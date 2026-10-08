Force Evo stanowi połączenie wytrzymałych materiałów z wyraźnie większą lekkością i swobodą ruchów, co odpowiada obecnym trendom w codziennej pracy. Ciężka praca fizyczna, wahania temperatury i długie dni w pracy zmieniają wymagania stawiane odzieży roboczej. Fakt ten uwzględnia dostawca usług tekstylnych, jakim jest firma Mewa, w swojej nowej kolekcji Force Evo: odzież ta stanowi połączenie wytrzymałych materiałów z wyraźnie większą lekkością i swobodą ruchów, co odpowiada obecnym trendom w odniesieniu do na stanowisku roboczym.

Kiedy sama wytrzymałość już nie wystarcza

Każda osoba, która na co dzień pracuje na budowie, w warsztacie lub przy montażu, zna związane z tym wyzwania: praca w pozycji klęczącej, częste schylanie się, praca z rękami nad głową, a do tego rosnące temperatury – zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach lub w lecie. Klasyczna odzież robocza stawia przy tym na maksymalną wytrzymałość. Jednak właśnie tutaj pojawia się konflikt celów: im bardziej wytrzymały jest materiał, tym jest on cięższy i mniej wygodny w użytkowaniu.

Dlatego kolekcja odzieży roboczej Force Evo stanowi inne podejście: została ona stworzona, by uzupełniać istniejące, szczególnie wytrzymałe rozwiązania, a nie je zastępować. Koncepcja tej odzieży oparta jest na lżejszych tkaninach, ergonomicznym kroju z funkcjonalnymi detalami, takimi jak przemyślane rozmieszczenie kieszeni i elastyczne strefy, które zwiększają swobodę ruchów i zapewniają odczuwalne wsparcie w codziennej pracy. Rezultatem jest mniejsze obciążenie powodowane wysokimi temperaturami i większa elastyczność podczas czynności wymagających intensywnego ruchu, co realizowane jest bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Stworzone z myślą o rzemiośle jak i do szerokiego zastosowania

Kolekcja odzieży Force Evo jest wyraźnie skierowana do rzemieślników: począwszy od firm elektrycznych, poprzez branżę budowlaną, aż po warsztaty i firmy montażowe. Kolekcja obejmuje szeroki zakres zastosowań – w tym różne spodnie z kieszeniami na kolanach, kurtki na każdą pogodę oraz bermudy na lato. Specjalnie dla kobiet w ofercie znajdują się spodnie z paskiem oraz kurtka softshellowa. „Force Evo wyprzedza konkurencję w dziedzinie odzieży roboczej: kolekcja ta jest pozycjonowana jako odzież o wysokiej wydajności i łączy w sobie wytrzymałość z funkcjonalnością oraz nowoczesnym wyglądem” – mówi Silvia Mertens, kierująca działem zarządzania produktami w firmie Mewa. Odzież ta zapewnia dużo miejsca na przechowywanie narzędzi, nie ograniczając przy tym swobody ruchów.

„Mix & Match” zamiast jednego uniwersalnego rozwiązania

Kolekcja Force Evo została stworzona jako lżejsza alternatywa dla bardziej wytrzymałych rozwiązań z kolekcji Force Heavy Duty. „Palety kolorystyczne są do siebie dopasowane. Dzięki temu można celowo łączyć różne wymagania w zależności od rodzaju działalności – na przykład wytrzymałe spodnie do ciężkich zadań z lżejszymi górnymi elementami odzieży do prac wymagających dużej swobody ruchów i w każdych warunkach pogodowych. Zapewnia to elastyczność w codziennym użytkowaniu i pozwala pogodzić ze sobą estetykę, funkcjonalność oraz oszczędność”, dodaje Mertens.

Więcej niż tylko odzież – systemowe rozwiązanie z kompleksową usługą

Podobnie jak wszystkie kolekcje odzieży roboczej, również Force Evo oferowana jest w ramach kompleksowej usługi firmy Mewa. Obejmuje ona dostawę, pielęgnację, konserwację oraz wymianę odzieży. Stanowi to znaczne odciążenie dla firm: nie muszą one zajmować się ani pielęgnacją, ani wymianą odzieży, a jednocześnie mają zawsze do dyspozycji odzież charakteryzującą się wysoką funkcjonalnością. Usługę uzupełnia bogaty asortyment produktów dodatkowych: w sklepie internetowym (https://buy4work.mewa.shop/pl/pl) stali klienci znajdą liczne artykuły, które zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o poprawie bezpieczeństwa i komfortu na stanowisku pracy. Oprócz rękawic, okularów ochronnych i ochronników słuchu dostępne jest tam na przykład również obuwie ochronne oraz elementy chroniące kolana.

Kolekcja Force Evo to lżejsza alternatywa dla bardziej wytrzymałych rozwiązań. Różne elementy odzieży można łączyć ze sobą w zależności od potrzeb (zdjęcia: Mewa).

Mewa Grupa Przedsiębiorstw Mewa z siedzibą w Wiesbaden jest jednym z wiodących europejskich dostawców oferujących kompleksowy serwis tekstyliów przemysłowych i jest także wiodącą firmą tej branży w Niemczech. Głównymi elementami oferty są czyściwa wielokrotnego użytku, a także odzież robocza i ochronna dla przemysłu, rzemiosła, gastronomii oraz służby zdrowia. Usługa B2B obejmuje konsultacje, dostawę, pielęgnację i naprawę oraz wymianę tekstyliów zgodnie z certyfikowanymi standardami jakości, higieny i bezpieczeństwa. W Europie odzież roboczą firmy Mewa nosi ponad 1,1 mln pracowników, a około 3 mln osób używa czyściw wielokrotnego użytku firmy Mewa do czyszczenia maszyn i urządzeń. Mewa jest firmą rodzinną, posiada 48 lokalizacji, zatrudnia 6000 pracowników, zaopatruje ponad 200 000 klientów. W 2023 roku obroty firmy wyniosły 896 mln euro.Firma Mewa została założona w 1908 roku i jest pionierem w obszarze zrównoważonych usług tekstylnych. Strategia firmy jest konsekwentnie zorientowana na zrównoważony rozwój. Firma Mewa była wielokrotnie wyróżniana za zorientowanie na klienta oraz zarządzanie jakością i zasobami.