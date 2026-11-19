Podczas tegorocznego Black Friday Polacy najczęściej zamierzają szukać obniżek cen odzieży, elektroniki i obuwia. Takie deklaracje złożyli respondenci badania UCE Research i Briju przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie 1004 dorosłych Polaków.

Podsumowanie

48,8 proc. badanych wskazało odzież jako kategorię, w której będzie szukać promocji.

Elektronikę wybrało 46,1 proc. respondentów, a obuwie – 41,3 proc.

Kosmetyków i perfum będzie szukać 36 proc. badanych, a sprzętu AGD – 29 proc.

Najniższe wskazania dotyczą artykułów remontowo-budowlanych – 7,6 proc. – oraz motoryzacyjnych – 8,4 proc.

Kategorie najczęściej wskazywane podczas Black Friday

Poza trzema najpopularniejszymi kategoriami badani deklarowali zainteresowanie promocjami na kosmetyki i perfumy oraz sprzęt AGD. Artykuły dla zwierząt wskazało 17,4 proc. respondentów, produkty spożywcze i napoje – 16,6 proc., a zabawki i akcesoria dziecięce – 16,2 proc.

Promocji na zegarki i smartwatche zamierza szukać 14,2 proc. badanych, a na biżuterię – 12,1 proc.

Deklaracje nie określają wartości sprzedaży

„Nie należy jednak z samego rankingu wnioskować o wartości sprzedaży ani o tym, która kategoria ostatecznie wygeneruje najwięcej transakcji” – mówi Piotr Biela, współautor badania z Briju i wieloletni ekspert z branży retailowej.

Badanie zrealizowano metodą CAWI. Respondentów dobrano kwotowo-losowo pod względem wieku, płci i regionu z wykorzystaniem panelu badawczego, a udział był anonimowy.