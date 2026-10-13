Chińskie przedsiębiorstwa wynajęły w Polsce 695 000 mkw. powierzchni przemysłowej i logistycznej w okresie od 2024 roku do pierwszej połowy 2026 roku – wynika z raportu Cushman & Wakefield „Future Flows”. Polska znalazła się na drugim miejscu w Europie, po Wielkiej Brytanii, i na pierwszym w Unii Europejskiej.

W całej Europie chińskie firmy zarezerwowały w tym okresie ponad 2,5 mln mkw. powierzchni. Największą część tego wolumenu stanowili operatorzy logistyczni oraz firmy z sektora handlu i e-commerce.

Podsumowanie

W Polsce wynajęto 695 000 mkw. powierzchni dla chińskich firm.

Wielka Brytania odnotowała 757 000 mkw., a Niemcy 163 000 mkw.

Operatorzy logistyczni odpowiadali za 50 proc. wynajętej powierzchni w Europie.

Od 1 lipca 2026 roku w Unii Europejskiej zniesiono zwolnienie z cła de minimis dla przesyłek o niskiej wartości.

Polska przed rynkami Europy Zachodniej

W analizowanym okresie Polska wyprzedziła Niemcy, Holandię i Francję, gdzie chińskie przedsiębiorstwa wynajęły odpowiednio 163 000 mkw., 157 000 mkw. i 153 000 mkw. powierzchni. Drugim najpopularniejszym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej były Węgry z wynikiem 180 000 mkw.

Cushman & Wakefield wskazuje, że popyt generują przede wszystkim e-commerce, obsługująca go logistyka, a także producenci pojazdów elektrycznych, baterii i technologii zielonych. W pierwszej połowie 2026 roku chińscy operatorzy e-commerce bezpośrednio wynajęli w Europie ponad 350 000 mkw. powierzchni.

Profil najmu i tempo uruchamiania operacji

Operatorzy logistyczni wynajęli w Europie 1,3 mln mkw., czyli 50 proc. całej powierzchni zakontraktowanej przez chińskie firmy od 2024 roku. Firmy handlowe i e-commerce odpowiadały za 820 000 mkw., czyli 32 proc. wolumenu. Producenci wynajęli 422 000 mkw., a 95 proc. ich umów zawarto w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Z naszego raportu wynika, że dla 78% chińskich firm kluczowym motywem ekspansji jest szybki dostęp do nowych klientów, a blisko połowa z nich (48%) oczekuje uruchomienia operacji w mniej niż rok od decyzji inwestycyjnej” – mówi Szczepan Gowin, Szef Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Cushman & Wakefield w Polsce.

Najczęściej wybierane są moduły od 10 000 do 25 000 mkw., które stanowiły 32 proc. łącznego wolumenu najmu w Europie, czyli 821 000 mkw. Obiekty o powierzchni 25 000–40 000 mkw. odpowiadały za 29 proc. wolumenu, a parki magazynowe powyżej 40 000 mkw. za 30 proc.