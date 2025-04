InPost: 10,9 mld zł przychodów i 1,1 mld przesyłek w 2024 roku

Przychody Grupy InPost w 2024 roku wzrosły o 23,5% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając 10,9 miliarda złotych. Skorygowana EBITDA wyniosła 3,6 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 33,5% r/r. Wolumen przesyłek w 2024 roku wyniósł 1,1 miliarda, co stanowi wzrost o 22% w porównaniu do 2023 roku. InPost zrealizował również znaczący postęp w rozbudowie sieci maszyn Paczkomat, co przyczyniło się do dalszego umocnienia pozycji na rynku.

Podsumowanie

• InPost odnotował wzrost przychodów o 23,5% w 2024 roku.

• Skorygowana EBITDA wzrosła o 33,5%, osiągając 3,6 miliarda złotych.

• Wolumen przesyłek wyniósł 1,1 miliarda, co oznacza wzrost o 22% r/r.

• Grupa zainstalowała ponad 11 500 nowych maszyn Paczkomat, zwiększając ich liczbę o 32%.

Rozwój sieci maszyn Paczkomat

W 2024 roku InPost zainstalował ponad 11 500 nowych maszyn Paczkomat, co przyczyniło się do 32% wzrostu ich liczby w porównaniu do roku poprzedniego. Dzięki temu InPost umocnił swoją pozycję na rynku polskim oraz zdobył pierwsze miejsce pod względem liczby maszyn we Francji i Wielkiej Brytanii. Wzrost liczby punktów dostępowych jest odpowiedzią na rosnące potrzeby klientów, którzy oczekują wygodnych i szybkich rozwiązań w zakresie dostaw. InPost stawia na rozwój sieci logistycznej, co ma na celu zwiększenie dostępności usług dla klientów e-commerce. Wzrost liczby maszyn Paczkomat jest również częścią strategii Grupy, która koncentruje się na dostosowywaniu oferty do potrzeb rynku.

Wyniki finansowe i podatki

Wyniki finansowe InPost za 2024 rok pokazują, że Grupa nie tylko zwiększa przychody, ale także znacząco przyczynia się do polskiego budżetu. W 2023 roku podatek CIT wyniósł 270 milionów złotych, co stanowiło 2,5-krotność podatków całej konkurencji. W 2024 roku InPost pobił własny rekord, płacąc 380 milionów złotych podatku CIT. Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost, podkreślił, że „jako polska firma mamy polskie obowiązki, w tym także podatkowe”. Tak wysoki poziom płaconych podatków świadczy o silnej pozycji Grupy na rynku oraz jej zaangażowaniu w rozwój lokalnej gospodarki.

Perspektywy na przyszłość

InPost planuje dalszy rozwój w 2025 roku, przewidując wzrost przychodów w przedziale od wysokich nastu do niskich dwudziestu procent. Grupa zamierza zainstalować ponad 14 000 nowych maszyn Paczkomat na wszystkich rynkach, co ma na celu dalsze zwiększenie dostępności usług. W Q1 2025 roku przewiduje się wzrost wolumenu o około 10% w Polsce, co ma być wynikiem przewyższającym dynamikę rynku e-commerce. Na rynkach zagranicznych InPost również planuje wzrost, oczekując około 17% wzrostu wolumenu rok do roku. Takie działania mają na celu umocnienie pozycji Grupy na rynkach europejskich oraz dalsze dostosowywanie oferty do potrzeb klientów.