Grupa InPost zamknęła I kwartał 2026 roku z przychodami na poziomie 3,86 mld zł, co oznacza wzrost o 31% r/r, oraz wolumenem 359 mln przesyłek, czyli wzrostem o 32% r/r. Sieć urządzeń Paczkomat powiększyła się do 64 680 maszyn, co daje 30-procentowy wzrost. Rynki międzynarodowe generują już 53% przychodów całej Grupy.

Podsumowanie

• Przychody 3,86 mld zł (+31% r/r), wolumen 359 mln przesyłek (+32% r/r).

• Wielka Brytania: +220% wzrost wolumenu r/r, głównie przez konsolidację Yodel.

• Strefa euro: 94 mln przesyłek (+28% r/r), automaty paczkowe +48% r/r.

• Polska: 188 mln przesyłek (+8% r/r), EBITDA +7% r/r.

• Sieć Paczkomat: 64 680 maszyn (+3 500 w kwartale).

• Skorygowana EBITDA Grupy: 902 mln zł (-4% r/r), dźwignia finansowa 2,4x.

Wzrost napędzany przez rynki międzynarodowe

Rynki zagraniczne wygenerowały 53% przychodów Grupy InPost w I kwartale 2026 roku. W Wielkiej Brytanii wolumen przesyłek wyniósł 77 mln, co oznacza wzrost o 220% r/r – wynik napędzany konsolidacją Yodel, której transformację InPost wznowił w styczniu 2026 roku. InPost jest już największą siecią Out-Of-Home w Wielkiej Brytanii. Skorygowana EBITDA tego segmentu wyniosła -49 mln zł, co odzwierciedla trwającą transformację i nakłady inwestycyjne na poprawę jakości usług.

W strefie euro wolumen przesyłek osiągnął 94 mln (+28% r/r), przy czym segment B2C rósł o 34% r/r, a dostawy do automatów paczkowych przyspieszyły o 48% r/r. Skorygowana EBITDA strefy euro wyniosła 13,5% marży, rosnąc o 28% r/r. Marka Mondial Relay ugruntowała swoją pozycję konsumencką na obsługiwanych rynkach.

Polska – stabilny wzrost przy rosnącej bazie

Wolumen przesyłek w Polsce wyniósł 188 mln (+8% r/r), wspierany przez ekspansję wśród kluczowych merchantów i międzynarodowych marketplace’ów. Skorygowana EBITDA polskiego segmentu wzrosła o 7% r/r, przy jednoczesnej niewielkiej kompresji marży spowodowanej wyższymi kosztami logistycznymi oraz inwestycjami w nowe projekty. InPost utrzymuje wiodącą pozycję na polskim rynku dostaw Out-Of-Home.

Inwestycje w sieć i perspektywy na Q2 2026

W I kwartale 2026 roku nakłady inwestycyjne (Capex) wyniosły 360 mln zł, skierowane głównie na produkcję i wdrożenie nowych urządzeń Paczkomat. Grupa zainstalowała blisko 3 500 maszyn w ciągu trzech miesięcy, osiągając łącznie 64 680 urządzeń na koniec kwartału. Wskaźnik dźwigni finansowej netto wyniósł 2,4x, zgodnie z prognozami.

Na II kwartał 2026 roku InPost prognozuje wzrost wolumenu Grupy w przedziale od kilkunastu do blisko 20% r/r. W Polsce przewiduje się wzrost w okolicach średniego do wysokiego jednocyfrowego procentu, a na rynkach międzynarodowych – w okolicach wysokich dwudziestu procent.

„W I kwartale obsłużyliśmy blisko 360 milionów przesyłek – o 32% więcej niż rok wcześniej, także przychody zanotowały ponad 30-procentowy wzrost do 3,86 mld zł” – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i CEO InPost Group. „Budujemy jedyną prawdziwie ogólnoeuropejską platformę logistyczną Out-Of-Home, a wyniki I kwartału potwierdzają, że nasza strategia przynosi oczekiwane rezultaty.”