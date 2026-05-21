Marketplace w Polsce przekroczył 330 aktywnych sprzedawców w pierwszym roku działania. Platforma umożliwia polskim markom dotarcie do ponad 100 milionów klientów w całej Europie, a dla części z nich sprzedaż zagraniczna stanowi już główny kierunek ekspansji.

Podsumowanie

• 330+ polskich firm – aktywnych sprzedawców na SHEIN Marketplace w Polsce, rok po uruchomieniu w kwietniu 2025 r.

• 100 mln klientów – zasięg europejski platformy dostępny dla polskich marek.

• Butosklep – polski sprzedawca obuwia, którego 40 proc. sprzedaży na SHEIN trafia do kobiet 18-35 lat, z głównymi rynkami we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech.

• 5000 miejsc pracy – centrum logistyczne SHEIN pod Wrocławiem, jeden z najbardziej zaawansowanych magazynów e-commerce w Europie (740 000 mkw.).

Rok SHEIN Marketplace w Polsce

Marketplace SHEIN dla polskich sprzedawców wystartował w kwietniu 2025 r. W ciągu dwunastu miesięcy platforma zgromadziła ponad 330 aktywnych polskich firm, a SHEIN wprowadził ulepszenia zaprojektowane na podstawie opinii sprzedawców. Usprawnienia obejmują zintegrowane narzędzia zarządzania sprzedażą, wsparcie logistyczne oraz rozwiązania zwiększające widoczność produktów na rynkach zagranicznych.

– Jesteśmy dumni, że w zaledwie 12 miesięcy od uruchomienia platformy w Polsce na SHEIN Marketplace jest już ponad 330 polskich sprzedawców – mówi Michał Kania, Poland Public Affairs Director w SHEIN. – Ulepszając doświadczenie sprzedawców i wzmacniając integrację z lokalnymi partnerami, ułatwiliśmy polskim markom i sprzedawcom detalicznym skalowanie działalności oraz kontakt z globalną bazą klientów SHEIN przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad ich marką i asortymentem.

Platforma SHEIN Marketplace działa w Europie w 11 krajach: Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Rumunii, Holandii, Szwecji, Polsce i Wielkiej Brytanii. Blisko 10 000 europejskich marek korzysta ze wsparcia sieci partnerów logistycznych, płatniczych i technologicznych SHEIN, przy 99-procentowym wskaźniku retencji wśród europejskich sprzedawców.

Butosklep: polskie buty podbijają Europę przez marketplace

Jednym z polskich sprzedawców, którzy wykorzystują SHEIN Marketplace do ekspansji zagranicznej, jest Butosklep – marka oferująca obuwie casualowe i sportowe. Decyzja o wejściu na platformę była elementem strategii rozszerzania działalności poza rynek krajowy.

– Polskie obuwie łączy nowoczesny design, funkcjonalność i wygodę, zachowując silną równowagę między jakością a ceną. To cechy, których poszukuje rosnąca grupa młodszych konsumentów – mówi Daniel Głowacz, Chief Operating Officer w Butosklep. – Kiedy dowiedzieliśmy się, że SHEIN wprowadził swój marketplace w Polsce, szybko uruchomiliśmy nasz sklep marki, aby skorzystać z ugruntowanej platformy, która stała się powszechnie rozpoznawalna wśród kupujących z pokolenia Z w całej Europie.

Kobiety w wieku od 18 do 35 lat stanowią blisko 40 proc. sprzedaży Butosklep na SHEIN Marketplace. Podczas ostatniego szczytu sezonu sprzedażowego marka odnotowała znaczący wzrost zamówień online, a największym zainteresowaniem cieszyły się casualowe wysokie kozaki i sneakersy. Obecnie najwyższą sprzedaż Butosklep osiąga we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech, a zamówienia zaczęły napływać również z Francji.

– To rynki, na których obecnie trudno byłoby nam prowadzić niezależną działalność. Współpraca daje nam szansę na międzynarodowy rozwój – dodaje Głowacz.

Centrum logistyczne pod Wrocławiem i lokalne partnerstwa

SHEIN kontynuuje rozbudowę infrastruktury w Polsce. Centrum logistyczne e-commerce pod Wrocławiem – główny europejski węzeł dystrybucyjny marki – zatrudnia obecnie 5000 osób na Dolnym Śląsku, co oznacza wzrost z 3000 miejsc utworzonych od 2022 r. Obiekt o powierzchni 740 000 mkw. jest wyposażony w zaawansowaną robotykę i zautomatyzowane systemy.

SHEIN współpracuje również z ponad 170 małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce, wspierając lokalne marki dostępem do bazy klientów i usług logistycznych. Wzrost sprzedaży polskich marek na platformie przekłada się na zatrudnienie i partnerstwa w całym łańcuchu dostaw.