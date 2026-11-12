73 proc. ze 100 tys. najpopularniejszych produktów miało podczas Black Week 2025 wyższą cenę niż we wcześniejszych analizowanych tygodniach – wynika z analizy Ceneo. W niemal 28 proc. badanych sklepów przed Black Week odnotowano co najmniej jedną podwyżkę ceny o 20 proc. lub więcej.
W analizie Ceneo korzystniej cenowo niż Black Week wypadały także połowa października, Cyber Monday oraz połowa grudnia. Jednocześnie w części kategorii wystąpiły rzeczywiste obniżki.
Podsumowanie
- 73 proc. ze 100 tys. najpopularniejszych produktów kosztowało podczas Black Week więcej niż we wcześniejszych analizowanych tygodniach.
- W niemal 28 proc. analizowanych sklepów wystąpiła przed Black Week podwyżka o co najmniej 20 proc.
- 70 proc. ofert z podwyżką przekraczającą 20 proc. miało pierwszą zaobserwowaną podwyżkę ponad 30 dni przed Black Friday.
- 51 proc. badanych przez Ceneo deklaruje, że coraz mniej wierzy w „prawdziwe” promocje.
Ceny przed promocjami
Przy komunikowaniu obniżki przepisy wprowadzone w związku z dyrektywą Omnibus wymagają odniesienia do najniższej ceny z 30 dni przed jej wprowadzeniem. Ceneo zwraca uwagę, że zmiana ceny dokonana wcześniej nie będzie widoczna w takim porównaniu.
Materace taniały średnio o 16 proc., a niemal połowę z nich przeceniono o więcej niż 20 proc. Średnia obniżka cen robotów sprzątających wyniosła 10 proc., a damskich butów sportowych – 8 proc. W obu tych kategoriach ponad 20 proc. analizowanych produktów przeceniono o więcej niż 20 proc.
„Dzisiaj coraz ważniejszy staje się kontekst: ile produkt kosztował wcześniej i czy obecna cena faktycznie jest atrakcyjna. Dlatego na Ceneo.pl pokazujemy historię ceny z ostatnich sześciu miesięcy. Pozwala ona spojrzeć poza sam komunikowany rabat i ocenić ofertę w dłuższej perspektywie” – Krzysztof Jaworski, Senior Product Development Manager Ceneo.pl.
Deklaracje kupujących i wyniki sprzedaży
W badaniu Ceneo 21 proc. respondentów zadeklarowało, że w ogóle nie zwraca szczególnej uwagi na Black Friday. Jedna czwarta korzysta z promocji w tym okresie, lecz nie planuje z ich powodu dodatkowych zakupów, a 3 proc. czeka na tę okazję i kupuje wtedy więcej.
30 proc. badanych sklepów wskazało na słabsze wyniki i nasycenie rynku, natomiast 17 proc. nadal obserwowało wzrost sprzedaży i zainteresowania. W piątek i sobotę Black Friday wartość koszyka na Ceneo.pl była o 67,37 proc. wyższa niż podczas wcześniejszych analizowanych piątków i sobót.
Dane obejmują okres styczeń 2025–grudzień 2025 oraz badania ankietowe przeprowadzone w okresie grudzień 2025–styczeń 2026 na grupie 3086 użytkowników i 108 sprzedawców.
Czym więc walczyć o klienta? Mniejszym sklepom radziłbym wykorzystać znajomość swojej niszy. Pomóc wybrać, wyjaśnić różnice, polecić tańszy model, jeśli wystarczy. W ten sposób buduje się wiarygodność i daje klientowi powód do powrotu. Przed kolejnym Black Week warto zadać sobie pytanie: robimy promocję, bo inni mają, czy rzeczywiście mamy coś dobrego do zaoferowania?
Uczciwa rada też ma wartość. Szczególnie gdy klient coraz uważniej sprawdza, czy zakup mu się opłaca.
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