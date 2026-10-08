77 proc. polskich respondentów uznaje zakupy używanych produktów za ważne w zarządzaniu codziennymi wydatkami – wynika z „eBayGlobalna platforma marketplace, która w Polsce zajmuje niszową pozycję, ale stanowi główny kanał dla sprzedawców nastawionych na eksport. Umożliwia dotarcie do klientów z ponad 190 krajów, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA.Pełna definicja w słowniku → Recommerce Report 2026”. W badanej grupie 55 proc. osób kupuje produkty z drugiej ręki co miesiąc, a 88 proc. planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy utrzymać lub zwiększyć częstotliwość takich zakupów.

Badanie objęło osoby mające doświadczenie w kupowaniu produktów używanych lub z drugiej ręki.

Podsumowanie

Jedna trzecia polskich respondentów wskazuje oszczędność jako główny powód kupowania produktów używanych.

37 proc. badanych najczęściej wybiera takie produkty, gdy chce świadomie ograniczyć wydatki.

34 proc. planuje kupować używane produkty częściej w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Moda codzienna jest najpopularniejszą kategorią produktów używanych wśród polskich respondentów.

Cena, trwałość i koszty dostawy

Przy wyborze sprzedawcy online 28 proc. respondentów w Polsce na pierwszym miejscu stawia całkowitą opłacalność propozycji, rozumianą jako połączenie konkurencyjnej ceny produktu oraz niskich lub bezpłatnych kosztów dostawy. Jednocześnie 80 proc. badanych deklaruje gotowość zapłacenia więcej za przedmiot, który jest trwalszy i będzie służył dłużej.

Wśród polskich respondentów objętych pytaniem o powody sprzedaży używanych produktów online 46 proc. wskazało możliwość uzyskania dodatkowego dochodu lub środków na bieżące wydatki. Dla 22 proc. powodem było finansowanie codziennych zakupów w gospodarstwie domowym i rachunków.

Najczęściej wybierane kategorie

Wśród polskich badanych najpopularniejszą kategorią produktów używanych jest moda codzienna, wskazana przez 56 proc. respondentów. Kolejne miejsca zajmują obuwie i sneakersy – 38 proc., wyposażenie domu i kuchni oraz produkty związane ze stylem życia – 34 proc., elektronika – 31 proc., media i rozrywka – 30 proc. oraz produkty motoryzacyjne – 26 proc.

„eBay Recommerce Report 2026” opiera się na badaniu online przeprowadzonym przez Bounce Insight między 9 a 27 lipca 2026 r. wśród 10 522 konsumentów z 10 rynków, w tym z Polski.