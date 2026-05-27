Aż 52 proc. polskich małych i średnich przedsiębiorstw uważa sztuczną inteligencję i automatyzację obsługi za najbardziej obiecujący trend w e-commerce. Jednocześnie zaledwie 6 proc. aktywnie korzysta z rozwiązań opartych na AI w sprzedaży międzynarodowej. Takie wnioski płyną z raportu „Trendy w sektorze MŚP i e-commerce”, przygotowanego na zlecenie DPD Polska. Badanie ujawnia wyraźny rozdźwięk między deklarowanym zainteresowaniem technologią a jej faktycznym wdrożeniem w firmach.

Podsumowanie

• 52 proc. MŚP wskazuje AI jako najbardziej obiecujący trend e-commerce w perspektywie 2–3 lat.

• Tylko 6 proc. firm korzysta z AI, a 45 proc. w ogóle nie planuje wdrożenia.

• Przewidywanie czasu dostawy (52 proc.) i komunikacja (48 proc.) – tu MŚP widzą największy potencjał AI.

• Raport DPD Polska powstał na podstawie badania sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Trendy technologiczne w e-commerce oczami MŚP

Raport DPD Polska pokazuje, jak polskie MŚP widzą przyszłość handlu online w perspektywie dwóch do trzech lat. Po sztucznej inteligencji i automatyzacji obsługi (52 proc.) przedsiębiorcy najczęściej wskazywali na rozwój aplikacji mobilnych i sprzedaż przez media społecznościowe – łącznie 47 proc. odpowiedzi. Na trzecim miejscu znalazła się technologia blockchain dla śledzenia przesyłek i bezpieczeństwa płatności, którą wskazało 34 proc. respondentów.

Znacznie mniejszym entuzjazmem cieszą się rozwiązania z obszaru logistyki bezzałogowej. Wierzy w nią jedynie 12 proc. ankietowanych firm, co sygnalizuje, że drony i autonomiczne pojazdy dostawcze pozostają w sferze odległych perspektyw. Wyniki badania ujawniają hierarchię priorytetów, w której dominują technologie możliwe do wdrożenia szybko i przy relatywnie niskich kosztach – chatboty, automatyczne powiadomienia czy narzędzia analityczne.

Luka między deklaracjami a wdrożeniami AI w e-commerce

Mimo że ponad połowa MŚP widzi w AI duży potencjał, rzeczywiste wdrożenia pozostają na niskim poziomie. Raport pokazuje, że 45 proc. badanych firm w ogóle nie planuje korzystania z narzędzi AI, a 29 proc. uważa, że zagadnienie to nie dotyczy ich biznesu. Tylko 7 proc. deklaruje plany implementacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy, natomiast 14 proc. jest na etapie analiz. Aktywne wdrożenia odnotowano wśród 6 proc. respondentów – wyłącznie w e-commerce międzynarodowym.

Dane te wskazują na duży sceptycyzm wobec sztucznej inteligencji. Niemal trzy na dziesięć firm odrzuca AI jako nieistotną dla własnej działalności – to sygnał, że część sektora MŚP albo nie dostrzega konkretnych zastosowań, albo obawia się kosztów i złożoności wdrożenia. Luka między intencją („AI jest ważna”) a działaniem („nie planujemy wdrożenia”) pozostaje główną barierą, jaką muszą pokonać dostawcy tych rozwiązań.

Konkretne zastosowania AI w logistyce kurierskiej

Przedsiębiorcy wskazali, gdzie widzą największą wartość AI we współpracy z operatorem logistycznym. Najczęściej wymienianą korzyścią jest precyzyjne przewidywanie czasu doręczenia – 52 proc. respondentów uważa, że AI poprawi ten aspekt w stopniu umiarkowanym lub dużym. Na drugim miejscu znalazła się efektywność komunikacji (48 proc.), a wśród konkretnych zastosowań: chatboty w obsłudze klienta i śledzeniu przesyłek (39 proc.), optymalizacja tras dostaw (31 proc.), automatyczne prognozowanie popytu (31 proc.) oraz analiza Big Data dla poprawy łańcucha dostaw (30 proc.).

„Polskie MŚP rozumieją już, że AI to nie odległa przyszłość, lecz narzędzie, które dziś realnie wspiera sprzedaż i logistykę. W DPD Polska już teraz wykorzystujemy algorytmy do optymalizacji tras, prognozowania wolumenów i komunikacji z odbiorcami. Widzimy, że firmy, które adaptują te rozwiązania jako pierwsze, zyskują wymierną przewagę – zarówno w jakości obsługi, jak i w efektywności kosztowej. Naszą rolą jest być dla MŚP partnerem, który nie tylko dostarcza paczki, ale też wnosi wartość dodaną poprzez wykorzystywaną technologię” – powiedział Łukasz Zembowicz, dyrektor sprzedaży i marketingu oraz członek zarządu w DPD Polska.