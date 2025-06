AI w rekrutacji: Wzrost znaczenia kompetencji cyfrowych

Kompetencje cyfrowe oraz znajomość sztucznej inteligencji, w tym narzędzi takich jak ChatGPT, stają się kluczowe na współczesnym rynku pracy. Wzrost znaczenia tych umiejętności dotyczy nie tylko sektora IT, ale także wielu innych branż. Analizy Grupy Progres wskazują, że wśród ofert pracy, które wymagają kompetencji technologicznych, na czołowej pozycji znajduje się inżynieria, sprzedaż oraz produkcja. Warto zauważyć, że w kolejnych miejscach uplasowały się budownictwo, obsługa klienta, bankowość i finanse, marketing, edukacja oraz administracja biurowa.

Obraz reallywellmadedesks z Pixabay

Podsumowanie

• Kompetencje cyfrowe i znajomość AI stają się kluczowe w rekrutacji.

• Inżynieria, sprzedaż i produkcja to branże z największym zapotrzebowaniem na te umiejętności.

• Co dziesiąte ogłoszenie o pracę zawiera odniesienia do AI lub ChatGPT.

• Pracodawcy cenią otwartość na naukę i innowacje wśród kandydatów.

Wzrost znaczenia kompetencji cyfrowych

Cyfrowa transformacja nie jest już tylko modnym trendem, lecz rzeczywistością, która wymaga nowych umiejętności i ciągłego rozwoju. W 2024 roku jedynie 5,9% przedsiębiorstw w Polsce aktywnie wykorzystywało technologie sztucznej inteligencji, co oznacza wzrost w porównaniu do 3,7% w 2023 roku. Mimo to, coraz więcej firm poszukuje pracowników z kompetencjami w obszarze AI. Oczekiwania dotyczące umiejętności oraz nastawienia do rozwoju stają się coraz bardziej widoczne w ogłoszeniach o pracę. Magda Dąbrowska, wiceprezes Grupy Progres, podkreśla, że „pracodawcy zwracają uwagę na otwartość na nowe technologie, chęć nauki i zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami”.

Branże z największym zapotrzebowaniem na AI

Analizując oferty pracy, można zauważyć, że 19% z nich dotyczy inżynierii, gdzie oczekuje się umiejętności korzystania z programów do projektowania oraz znajomości technologii automatyzacji i analizy danych. W sprzedaży, która stanowi 15% ogłoszeń, wymagane są umiejętności związane z analizą danych o klientach oraz automatyzacją działań sprzedażowych. W produkcji, która zajmuje 14% rynku, rośnie znaczenie obsługi zautomatyzowanych linii oraz znajomości podstaw przemysłu 4.0. W budownictwie, które stanowi 13% ofert, istotne są umiejętności cyfrowego planowania i projektowania.

AI w obsłudze klienta i finansach

W obszarze obsługi klienta, 10% ogłoszeń wymaga znajomości nowoczesnych narzędzi, takich jak chatboty oraz systemy do zarządzania relacjami z klientem. W bankowości i finansach, również 10% ofert zawiera wymagania dotyczące automatyzacji oraz narzędzi do analizy ryzyka. W kontrolach jakości, które stanowią 5% ofert, poszukiwani są specjaliści znający systemy do wykrywania błędów, w tym te wspierane przez AI. W marketingu, edukacji i administracji biurowej, które stanowią po 4% ofert, doceniane są konkretne umiejętności związane z obsługą narzędzi do automatyzacji kampanii oraz platform e-learningowych.

Warto zauważyć, że w branżach takich jak logistyka, doradztwo, zdrowie, prawo, ubezpieczenia, HR, sektor publiczny czy hotelarstwo, liczba ofert pracy wymagających znajomości nowych technologii wciąż jest mniejsza, ale ich obecność rośnie. Magda Dąbrowska zauważa, że „kompetencje cyfrowe nie są już zarezerwowane tylko dla branż technologicznych”. W ciągu najbliższych lat można spodziewać się, że umiejętności związane z AI staną się standardem również w tych sektorach.

Warto zatem, aby przedsiębiorcy oraz osoby związane z prowadzeniem biznesu w internecie, zwrócili uwagę na rosnące znaczenie kompetencji cyfrowych i AI w kontekście rekrutacji oraz rozwoju swoich pracowników.