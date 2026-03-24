Podsumowanie

• Allegro dołączyło do SDCM – stowarzyszenia producentów i dystrybutorów części motoryzacyjnych.

• Kategoria Motoryzacja liczy 24 mln unikalnych produktów (+11,5% r/r).

• Z oferty motoryzacyjnej korzysta 7,2 mln kupujących – niemal co drugi aktywny użytkownik Allegro.

Członkostwo w SDCM i cele strategiczne

Członkostwo w Stowarzyszeniu Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych otwiera Allegro na dialog z producentami i dystrybutorami części samochodowych. Platforma zyskuje również możliwość udziału w procesach legislacyjnych na szczeblu krajowym i unijnym. W ten sposób Allegro chce aktywnie współkształtować warunki rozwoju cyfrowego rynku motoryzacyjnego w Polsce, co stanowi kontynuację ekspansji w segmencie automotive.

Skala kategorii Motoryzacja na Allegro

Kategoria Motoryzacja na Allegro liczy już 24 miliony unikalnych produktów – o 11,5% więcej niż rok wcześniej. Z oferty motoryzacyjnej platformy korzysta 7,2 mln kupujących, co oznacza, że niemal co drugi aktywny użytkownik Allegro w Polsce sięga po produkty z tej kategorii. Wzrost liczby ofert w segmencie motoryzacyjnym potwierdza rosnącą rolę platformy jako kanału sprzedaży części i akcesoriów samochodowych.