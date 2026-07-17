Platforma AllegroNajwiększa polska platforma marketplace, dla większości rodzimych sprzedawców główny kanał sprzedaży. Oferuje ekosystem obejmujący płatności Allegro Pay, program lojalnościowy Smart! oraz własną sieć logistyczną Allegro One.Pełna definicja w słowniku → Wakacje, która zadebiutowała w maju 2026 r., umożliwia już rezerwację wyjazdów first minute z terminami wylotu do kwietnia 2027 r. Jednocześnie na platformie wystartowała usługa Allegro Pay, pozwalająca odroczyć płatność za wycieczki.

Podsumowanie

• 1800 wycieczek w 109 kierunkach – ponad dwukrotny wzrost od uruchomienia platformy w maju 2026 r.

• Allegro Pay: 2 raty z RRSO 0% dla subskrybentów Smart! przy zakupach od 200 zł

• Opcja „Kup teraz i zapłać za 30 dni” z RRSO 0% dostępna dla wszystkich klientów

• 2 mln aktywnych użytkowników Allegro Pay, wskaźnik NPS na poziomie 92

Rozszerzenie oferty o first minute

Allegro Wakacje przestają być wyłącznie platformą last minute. We współpracy z ITAKĄ serwis rozszerzył ofertę o wyjazdy z terminem wylotu przypadającym ponad 21 dni od momentu rezerwacji. Klienci mogą planować podróże z terminami wyjazdu do kwietnia 2027 r., a w najbliższych tygodniach udostępnione zostaną wyjazdy na lato 2027.

Wraz z rozszerzeniem liczba dostępnych propozycji wzrosła do ok. 1800 wycieczek w 109 kierunkach, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w momencie uruchomienia platformy. Największym zainteresowaniem cieszą się Turcja i Grecja, a tuż za nimi Włochy, Hiszpania oraz Portugalia. Ponad trzy czwarte wszystkich rezerwacji stanowią wyjazdy dla par.

„Naszym celem jest stworzenie na Allegro Wakacje miejsca, w którym klienci będą mogli zaplanować zagraniczny wyjazd niezależnie od tego, czy szukają spontanicznych wakacji last minute, czy rezerwują urlop z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem” – mówi Marcin Łachajczyk, Ventures Portfolio Management Allegro.

Allegro Pay z ratami 0% dla Smart!

Drugą nowością jest uruchomienie na platformie Allegro Pay, które pozwala klientom dopasować sposób finansowania wyjazdu do własnych potrzeb. Subskrybenci Allegro Smart!Abonament Allegro, w którym kupujący po opłaceniu pakietu otrzymuje darmową dostawę i darmowe zwroty powyżej progu wartości koszyka. Dla sprzedawcy decyduje o tym, czy jego oferta jest objęta programem.Pełna definicja w słowniku → mogą podzielić płatność za zakupy od 200 zł na 2 raty z RRSO 0%.

Wszyscy klienci mają natomiast możliwość skorzystania z opcji „Kup teraz i zapłać za 30 dni” z RRSO 0% lub rozłożenia należności na 3, 5, 10 albo 20 rat z RRSO 38,51%. W przypadku zakupów od 1000 zł dostępne jest także finansowanie nawet na 30 rat z RRSO 21,49%.

Aby skorzystać z Allegro Pay, podczas rezerwacji wystarczy wybrać tę metodę płatności. Po zalogowaniu system automatycznie sprawdza dostępny limit, a transakcja jest zatwierdzana jednym kliknięciem i kodem SMS. Rezerwacja zostaje opłacona natychmiast, natomiast klient reguluje należność w wybranym przez siebie terminie, zgodnie z harmonogramem rat. Maksymalna kwota finansowania zależy od indywidualnego limitu Allegro Pay, przyznawanego na podstawie historii zakupowej oraz oceny zdolności kredytowej.

Korzyści dla subskrybentów Smart!

Platforma oferuje również korzyści dostępne od startu: Smart! Monety za zakup wycieczek oraz gwarancję takiej samej ceny jak u touroperatora. Allegro Pay należy dziś do najpopularniejszych usług finansowania zakupów w polskim e-commerce. Korzysta z niej już ponad 2 mln aktywnych użytkowników, a wskaźnik satysfakcji klientów (NPS) osiąga poziom 92, należący do najwyższych na rynku.