Raport PMR Market Experts by Hume’s „Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2026″ przynosi wyraźny obraz transformacji rynku: platformy marketplace DIY odpowiadają za około 70% internetowej sprzedaży produktów remontowo-budowlanych w Polsce. Równocześnie tradycyjne sieci – Castorama, Leroy Merlin i OBI – uruchamiają własne platformy marketplace, łącząc sprzedaż stacjonarną z modelem online. Rynek detaliczny artykułów DIY wrócił na ścieżkę wzrostu w 2025 roku, napędzany odbiciem w budownictwie mieszkaniowym i poprawą sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

Podsumowanie

• 70% udziału marketplace’ów – w internetowej sprzedaży artykułów DIY w Polsce

• Castorama i Leroy Merlin – już wdrażają własne platformy marketplace

• OBI – planuje podobne działania w kolejnych latach

• Omnichannel – sieci łączą sprzedaż stacjonarną z online, mniejsze sklepy tracą przewagę

Rynek DIY wraca na ścieżkę wzrostu po słabym 2024 roku

Jak wynika z 14. edycji raportu PMR Market Experts by Hume’s, rynek detaliczny artykułów DIY w Polsce przyspieszył w 2025 roku – zarówno nominalnie, jak i realnie. Impulsem było odbicie w liczbie mieszkań oddanych do użytkowania po słabym 2024 roku, co przełożyło się na większy popyt na produkty do wykańczania i urządzania wnętrz.

Wzrostowi sprzyjała dobra sytuacja finansowa gospodarstw domowych. Rosły realne wynagrodzenia, a oszczędności zgromadzone w poprzednich latach zaczęły wracać na rynek w postaci wydatków na remonty i modernizacje. Sektor nadal mierzy się z wyzwaniami: rosnące nasycenie rynku mieszkaniowego i presja deflacyjna w części kategorii DIY ograniczają potencjał wzrostu w kolejnych kwartałach. Pomimo tego odbicia, rynek nie wrócił jeszcze do poziomu sprzed okresu spowolnienia.

Omnichannel – fizyczne sklepy zmieniają rolę

Sieci DIY pozostają największym kanałem sprzedaży artykułów remontowo-budowlanych w Polsce, ale ich model się zmienia. Coraz większą rolę odgrywa omnichannel, łączący sprzedaż stacjonarną i internetową. Sklepy fizyczne stają się miejscem inspiracji, doradztwa i zamawiania dodatkowych usług – a nie tylko punktem transakcyjnym.

Rozwój e-commerce najsilniej uderza w mniejsze, niezależne sklepy, które mają ograniczone możliwości konkurowania asortymentem, logistyką i budżetami marketingowymi.

„Rynek DIY nadal opiera się na sprzedaży stacjonarnej, ale przewagę konkurencyjną będą budować firmy, które najlepiej połączą kanały online i offline. Klienci oczekują dziś nie tylko produktu, ale także wygody zakupów, doradztwa i usług dodatkowych” – powiedziała Agnieszka Skonieczna, Retail Business Unit Director w PMR Market Experts/Hume’s Institute.

Marketplace DIY – 70% udziału w sprzedaży online

W kategorii marketplace DIY najwyższy udział w rynku utrzymują gracze wyspecjalizowani: AllegroNajwiększa polska platforma marketplace, dla większości rodzimych sprzedawców główny kanał sprzedaży. Oferuje ekosystem obejmujący płatności Allegro Pay, program lojalnościowy Smart! oraz własną sieć logistyczną Allegro One.Pełna definicja w słowniku →, ERLIPolska platforma marketplace pozycjonująca się jako tańsza alternatywa dla Allegro – oferuje sprzedawcom niższe prowizje. Skupia się na prostych narzędziach sprzedażowych i budowaniu lojalności klientów przez niskie ceny i atrakcyjne koszty dostaw.Pełna definicja w słowniku → czy AliExpressChińska platforma marketplace należąca do grupy Alibaba, sprzedająca głównie do klientów indywidualnych poza Chinami. W Polsce funkcjonuje jako kanał zakupowy konkurujący ceną z lokalnymi sklepami i jako źródło zaopatrzenia dla mniejszych sprzedawców.Pełna definicja w słowniku →. Razem obsługują większość internetowych transakcji artykułami remontowo-budowlanymi, a ich pozycja umacnia się z każdym rokiem.

Tradycyjne sieci DIY nie pozostają bierne. Castorama i Leroy Merlin już uruchamiają własne platformy marketplace, umożliwiając innym sprzedawcom dostęp do swojej bazy klientów. OBI planuje podobne działania. Eksperci PMR wskazują, że w kolejnych latach udział marketplace’ów w sprzedaży online będzie nadal rósł – szczególnie tam, gdzie cyfrowe kanały są skutecznie integrowane z siecią sklepów stacjonarnych.

Trend potwierdza szerszą zmianę w polskim e-commerce: marketplace’y stają się dominującym kanałem sprzedaży online w kategoriach gdzie asortyment jest szeroki, a konkurencja cenowa wysoka. Dla mniejszych sprzedawców artykułów DIY oznacza to konieczność obecności na platformach trzecich lub budowania własnego marketplace’u – co wymaga skali i inwestycji technologicznych.