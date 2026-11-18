63 proc. Polaków robi zakupy podczas Black Friday – wynika z badania PayPo przeprowadzonego 05–08.11.2026 r. w ogólnopolskiej próbie N=500. Wśród kupujących największa grupa, 28 proc., planuje przeznaczyć na wyprzedaże od 251 do 500 zł, a 73 proc. najczęściej wybiera oferty sklepów internetowych.

Najczęściej kupowane kategorie to odzież i obuwie, wskazane przez 72 proc. kupujących, elektronika – 54 proc. – oraz kosmetyki – 53 proc. Dla 71 proc. osób robiących zakupy w tym okresie listopadowe promocje są także okazją do kupienia prezentów i produktów świątecznych.

Podsumowanie

63 proc. Polaków deklaruje zakupy podczas Black Friday.

28 proc. kupujących planuje wydać od 251 do 500 zł.

22 proc. zamierza przeznaczyć na zakupy ponad 750 zł.

73 proc. kupujących najczęściej korzysta z ofert sklepów internetowych.

Budżety i powody zakupów

W badaniu PayPo 14 proc. kupujących zadeklarowało budżet do 250 zł, a 17 proc. – od 501 do 750 zł. Kwotę od 751 do 1000 zł planuje wydać 13 proc. respondentów, natomiast 9 proc. wskazało wydatki powyżej 1000 zł. Kolejne 18 proc. nie podjęło jeszcze decyzji o budżecie.

27 proc. kupujących deklaruje, że podczas tegorocznego Black Friday wyda więcej niż w poprzednich latach, a 39 proc. nie planuje zwiększać wydatków. Wśród osób podnoszących budżet 51 proc. wskazuje większe potrzeby zakupowe, 36 proc. – wyższe ceny produktów, a 15 proc. – mniej atrakcyjne promocje niż w poprzednich latach.

Najczęściej wskazywaną korzyścią z zakupów w tym okresie jest oszczędność pieniędzy – 62 proc. odpowiedzi. Dla 59 proc. kupujących Black Friday jest też momentem realizacji zakupów odłożonych wcześniej w oczekiwaniu na wyprzedaże.

Produkty i sposób planowania zakupów

Poza trzema najpopularniejszymi kategoriami kupujący wskazywali akcesoria i produkty do domu – 52 proc., książki, gry i muzykę – 29 proc., a także zabawki i produkty dla dzieci – 23 proc. Akcesoria sportowe wybiera 21 proc. badanych kupujących.

56 proc. osób kupujących podczas Black Friday na bieżąco śledzi promocje i wybiera interesujące oferty. 28 proc. planuje z wyprzedzeniem produkty do kupienia, 26 proc. ustala budżet, a 24 proc. czeka na końcówkę wyprzedaży w poszukiwaniu największych obniżek.