63 proc. Polaków robi zakupy podczas Black Friday – wynika z badania PayPo przeprowadzonego 05–08.11.2026 r. w ogólnopolskiej próbie N=500. Wśród kupujących największa grupa, 28 proc., planuje przeznaczyć na wyprzedaże od 251 do 500 zł, a 73 proc. najczęściej wybiera oferty sklepów internetowych.
Najczęściej kupowane kategorie to odzież i obuwie, wskazane przez 72 proc. kupujących, elektronika – 54 proc. – oraz kosmetyki – 53 proc. Dla 71 proc. osób robiących zakupy w tym okresie listopadowe promocje są także okazją do kupienia prezentów i produktów świątecznych.
Podsumowanie
- 63 proc. Polaków deklaruje zakupy podczas Black Friday.
- 28 proc. kupujących planuje wydać od 251 do 500 zł.
- 22 proc. zamierza przeznaczyć na zakupy ponad 750 zł.
- 73 proc. kupujących najczęściej korzysta z ofert sklepów internetowych.
Budżety i powody zakupów
W badaniu PayPo 14 proc. kupujących zadeklarowało budżet do 250 zł, a 17 proc. – od 501 do 750 zł. Kwotę od 751 do 1000 zł planuje wydać 13 proc. respondentów, natomiast 9 proc. wskazało wydatki powyżej 1000 zł. Kolejne 18 proc. nie podjęło jeszcze decyzji o budżecie.
27 proc. kupujących deklaruje, że podczas tegorocznego Black Friday wyda więcej niż w poprzednich latach, a 39 proc. nie planuje zwiększać wydatków. Wśród osób podnoszących budżet 51 proc. wskazuje większe potrzeby zakupowe, 36 proc. – wyższe ceny produktów, a 15 proc. – mniej atrakcyjne promocje niż w poprzednich latach.
Najczęściej wskazywaną korzyścią z zakupów w tym okresie jest oszczędność pieniędzy – 62 proc. odpowiedzi. Dla 59 proc. kupujących Black Friday jest też momentem realizacji zakupów odłożonych wcześniej w oczekiwaniu na wyprzedaże.
Produkty i sposób planowania zakupów
Poza trzema najpopularniejszymi kategoriami kupujący wskazywali akcesoria i produkty do domu – 52 proc., książki, gry i muzykę – 29 proc., a także zabawki i produkty dla dzieci – 23 proc. Akcesoria sportowe wybiera 21 proc. badanych kupujących.
56 proc. osób kupujących podczas Black Friday na bieżąco śledzi promocje i wybiera interesujące oferty. 28 proc. planuje z wyprzedzeniem produkty do kupienia, 26 proc. ustala budżet, a 24 proc. czeka na końcówkę wyprzedaży w poszukiwaniu największych obniżek.
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