TikTok Shop działa w Polsce od czerwca 2026 r. i szykuje się do pierwszego Black Friday. Przed listopadową wyprzedażą sprzedawcy mogą prezentować produkty podczas transmisji na żywo, a od października płacą niższe prowizje między innymi od sprzedaży żywności i części elektroniki.

Podsumowanie

Podczas transmisji LIVE widz może kupić prezentowany produkt bez opuszczania aplikacji.

W części elektroniki i AGD prowizja spadła z 7 do 5 proc.

Nowi sprzedawcy spełniający warunki promocji mogą płacić 2 proc. prowizji przez 90 dni.

FastMoss szacuje wrześniową sprzedaż na polskim TikTok Shop na około 26 mln zł.

Transmisje LIVE przed Black Week

Black Friday przypada w tym roku 27 listopada. Podczas transmisji na TikTok Shop prowadzący pokazuje produkt w użyciu i odpowiada na pytania widzów. Widz może kupić produkt w trakcie pokazu, bez opuszczania aplikacji.

„Nasze studio LIVE SPACE M67, w którym realizujemy transmisje dla klientów, jest praktycznie w całości zarezerwowane na Black Week już od połowy października” – mówi Jakub Muszkiet, CEO ZW Agency, należącej do By The People Group, odpowiedzialny za współpracę z TikTok Shop.

Niższe prowizje za elektronikę, AGD i żywność

Jak podaje portal EWP, od 1 października TikTok Shop obniżył prowizje w wybranych kategoriach. Przy sprzedaży części elektroniki i sprzętu AGD stawka spadła z 7 do 5 proc. W przypadku żywności i napojów prowizja również wynosi 5 proc., ale przed zmianą sięgała 9 proc.

Osobna promocja obejmuje nowych sprzedawców. Ci, którzy spełnią warunki programu, mogą korzystać ze stawki 2 proc. przez pierwsze 90 dni.

Kosmetyki prowadzą, najszybciej rośnie sprzedaż odzieży

Według szacunków FastMoss przygotowanych dla Marketing Newsroom łączna wartość sprzedaży na TikTok Shop w Polsce wzrosła z około 15 mln zł w sierpniu do około 26 mln zł we wrześniu, czyli o 71,5 proc. Za wzrost odpowiadała przede wszystkim większa liczba sprzedanych sztuk. W ciągu miesiąca kupiono o 60,9 proc. więcej produktów, a ich średnia cena wzrosła o 6,6 proc.

Kosmetyki i produkty pielęgnacyjne pozostały największą kategorią, z wrześniową sprzedażą szacowaną na 6,6 mln zł. Największą dynamikę widać w odzieży damskiej – wartość sprzedaży wzrosła względem sierpnia o 171,5 proc., do 4,1 mln zł. W odzieży męskiej wzrost wyniósł 154 proc., do 1,8 mln zł. Dla porównania, we wrześniu wartość sprzedaży elektroniki sięgnęła 1,7 mln zł, a sprzętu AGD – 1,5 mln zł.