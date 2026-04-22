Rozwój wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji – AI Overviews, Bing Chat, Perplexity – zmienia sposób, w jaki użytkownicy znajdują produkty i informacje w internecie. Zamiast tradycyjnych list wyników coraz częściej otrzymują syntetyczne odpowiedzi generowane przez modele AI. W tej rzeczywistości Core Web Vitals w sklepach internetowych pozostają istotnym warunkiem sukcesu e-commerce, choć ich rola zmienia się z czystego sygnału rankingowego w kierunku „quality gate” – bramki wejściowej do ekosystemu wyników generatywnych.

Podsumowanie

• Badanie 107 tys. stron w Google AI Overviews: CWV pełnią rolę „quality gate” dla widoczności w AI search.

• 53% użytkowników mobilnych opuszcza stronę ładującą się dłużej niż 3 sekundy (Google).

• Poprawa szybkości ładowania o 0,1 sekundy zwiększa konwersję nawet o 8% (Deloitte Digital).

• Rakuten 24 po optymalizacji CWV: +33% konwersji, +53% przychodu na wizytę.

AI search i rola Core Web Vitals jako bramki jakości

Systemy wyszukiwania oparte na sztucznej inteligencji analizują nie tylko treść strony, lecz także jej jakość techniczną. Wolne lub niestabilne witryny mogą być interpretowane jako mniej wiarygodne źródła informacji.

Badanie przeprowadzone na próbie ponad 107 tys. stron pojawiających się w Google AI Overviews wykazało, że Core Web Vitals nie są bezpośrednim czynnikiem decydującym o widoczności w wynikach generatywnych, ale pełnią rolę tzw. „quality gate”. Oznacza to, że słabe wyniki wydajnościowe mogą wykluczyć stronę z puli źródeł analizowanych przez systemy AI. Wyniki badania opublikował Search Engine Land.

„Właściciele sklepów często traktują Core Web Vitals jako problem techniczny – coś do ogarnięcia na dalszych etapach. My widzimy to inaczej: złe wyniki to najczęściej symptom złych decyzji projektowych – przeładowanych stron głównych, hero sekcji z nieskompresowanymi obrazami, onboardingu opartego na dziesiątkach skryptów. W 2026 roku dobry product design w e-commerce to design, który rozumie, że szybkość ładowania i konwersja to dwie strony tego samego medalu. Użytkownik, który czeka, nie konwertuje – a algorytm, który ocenia jakość źródła, nie wybacza” – wyjaśnia Marcin Baran, Head of Product Design w Divante.

Wydajność strony ma bezpośredni wpływ na sprzedaż

Znaczenie Core Web Vitals nie ogranicza się do SEO. Wydajność strony przekłada się bezpośrednio na zachowania użytkowników i wyniki sprzedażowe sklepów internetowych.

Badania pokazują, że 53% użytkowników mobilnych opuszcza stronę, jeśli ładuje się ona dłużej niż 3 sekundy. Poprawa szybkości ładowania strony mobilnej o 0,1 sekundy może zwiększyć konwersję nawet o 8%, według analiz Deloitte Digital. Strony e-commerce ładujące się w 1 sekundę osiągają nawet 2,5 razy wyższą konwersję niż strony ładujące się 5 sekund, wynika z danych Portent.

Realne wdrożenia potwierdzają te zależności. Vodafone po poprawie LCP o 31% odnotował 8% wzrost sprzedaży online. Rakuten 24 po optymalizacji Core Web Vitals osiągnął 33% wzrost konwersji i 53% wzrost przychodu na wizytę.

Najczęstsze problemy techniczne sklepów internetowych

Analizy techniczne sklepów e-commerce wskazują kilka powtarzających się przyczyn słabych wyników Core Web Vitals. Do najczęstszych problemów należą nieoptymalizowane obrazy i hero image, fonty blokujące renderowanie strony, wysoki czas odpowiedzi serwera (TTFB), zbyt duże pliki JavaScript i CSS blokujące renderowanie oraz brak efektywnego cache’owania zasobów.

W obszarze interaktywności jednym z największych wyzłań pozostaje nadmiar skryptów third-party – systemów analitycznych, tagów marketingowych czy chatbotów.

Część problemów można rozwiązać stosunkowo szybko poprzez tzw. „quick wins”: optymalizację obrazów, poprawę cache’owania czy odroczenie ładowania skryptów zewnętrznych. Bardziej zaawansowane usprawnienia, jak zmiana architektury renderowania czy optymalizacja checkoutu, wymagają głębszych zmian technologicznych.

Optymalizacja jako element strategii biznesowej

Eksperci podkreślają, że optymalizacja CWV przestaje być kwestią czysto techniczną, a staje się elementem strategii biznesowej w e-commerce.

„Core Web Vitals w sklepie internetowym to w 2026 roku jednocześnie sygnał rankingowy w tradycyjnym Google, bramka do widoczności w AI search i GEO, i przede wszystkim, bezpośredni czynnik wpływający na przychód. Debata ‹‹Czy CWV jeszcze mają znaczenie›› jest w gruncie rzeczy źle postawiona. Lepsze pytanie brzmi: czy stać Cię na wolny, niestabilny sklep w erze, w której zarówno użytkownicy, jak i algorytmy (klasyczne i generatywne) mają zerową tolerancję na słabe doświadczenie?” – dodaje Marcin Baran.

Choć rozwój AI zmienia sposób prezentowania wyników wyszukiwania, podstawowe zasady pozostają niezmienne. Strony oferujące szybkie i stabilne doświadczenie użytkownika mają większą szansę zarówno na widoczność w wyszukiwarkach, jak i na wyższą konwersję. Optymalizacja Core Web Vitals staje się dziś nie tylko elementem strategii SEO, lecz także ważnym elementem strategii biznesowej w e-commerce.