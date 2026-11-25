Kto sprzedaje produkt, dlaczego widzę tę ofertę wysoko na liście i kto zapłacił za reklamę? Przed Black Friday Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina, jakie informacje platformy zakupowe muszą udostępniać kupującym. Zasady te określa unijny akt o usługach cyfrowych (DSA).

Podsumowanie

Platformy muszą wyjaśniać, co wpływa na kolejność ofert, i wyraźnie oznaczać reklamy.

Serwisy handlowe muszą pozyskać dane sprzedawców i dołożyć starań, by ocenić ich wiarygodność przed dopuszczeniem do handlu.

Nielegalne oferty można zgłaszać bezpośrednio na platformie, a skargi na naruszenia DSA kierować do Prezesa UKE.

Reklamy, kolejność ofert i zwodnicze interfejsy

DSA zakazuje projektowania stron i aplikacji w sposób, który manipuluje użytkownikiem lub utrudnia mu świadomy wybór. UKE jako przykłady podaje celowe ukrywanie przycisku odmowy przy eksponowaniu opcji akceptacji, wielokrotne ponawianie prośby o włączenie usługi po odmowie oraz komplikowanie rezygnacji z usługi, którą można włączyć jednym kliknięciem.

Platformy muszą jasno wyjaśniać, jakie główne parametry decydują o kolejności ofert i jak kupujący może wpływać na te ustawienia. Każda reklama musi być wyraźnie oznaczona. Użytkownik ma prawo jednym kliknięciem sprawdzić, w czyim imieniu reklama jest wyświetlana, jakie główne kryteria zdecydowały o jej wyświetleniu oraz kto za nią zapłacił, jeśli był to inny podmiot niż sprzedawca.

„Konsument ma prawo wiedzieć, dlaczego widzi konkretną ofertę, kto zapłacił za jej wypromowanie i od jakiej firmy faktycznie kupuje towar” – mówi Ewelina Żak, Dyrektorka Departamentu Usług Cyfrowych i Konsumenta w UKE.

Dane sprzedawców i zgłaszanie nielegalnych ofert

Przed dopuszczeniem sprzedawcy do handlu platforma musi pozyskać jego pełne dane rejestrowe i kontaktowe oraz dołożyć starań, by ocenić ich wiarygodność. Na karcie produktu kupujący powinien widzieć pełną nazwę firmy, adres i dane kontaktowe sprzedawcy.

Platformy handlowe muszą tak projektować interfejsy, by sprzedawcy podawali wymagane informacje o produktach. Muszą też losowo sprawdzać oferty w oficjalnych bazach danych produktów niebezpiecznych i nielegalnych.

Serwisy hostingowe i zakupowe muszą udostępniać łatwo dostępny i łatwy w obsłudze mechanizm zgłaszania nielegalnych treści. Platforma ma obowiązek obiektywnie rozpatrzyć zgłoszenie bez zbędnej zwłoki i poinformować zgłaszającego o decyzji. Jeśli dowie się, że za jej pośrednictwem sprzedano nielegalny produkt lub usługę, musi poinformować o tym poszkodowanych konsumentów i przekazać im dane sprzedawcy, o ile spełnione są warunki określone w art. 32 DSA.

Skargę na platformę, która nie przestrzega obowiązków wynikających z DSA, można złożyć do Prezesa UKE jako Koordynatora ds. usług cyfrowych.