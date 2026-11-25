Podczas Black Friday 2025 średnia wartość koszykaŚrednia wartość zamówienia (AOV, ang. average order value) to kwota przypadająca na jedno zamówienie. Oblicza się ją, dzieląc łączną wartość sprzedaży w danym okresie przez liczbę zamówień uwzględnionych w tej sprzedaży.Pełna definicja w słowniku → w Polsce była o 22 proc. wyższa niż rok wcześniej i o 62 proc. wyższa niż w typowy piątek – wynika z danych o transakcjach przetwarzanych przez Adyen. W e-commerce wzrost rok do roku był większy niż w sklepach stacjonarnych.

Podsumowanie

Średnia wartość koszyka wzrosła rok do roku o 26 proc. online i o 11 proc. w sklepach stacjonarnych.

Według badania Censuswide 37 proc. polskich konsumentów korzysta z generatywnej AI, by szukać informacji o produktach.

Lokalne metody płatności odpowiadały za około 30 proc. transakcji przetwarzanych przez Adyen w Polsce podczas Black Friday 2025.

Średnia wartość koszyka online i w sklepach stacjonarnych

Polska znalazła się wśród trzech rynków, na których Adyen odnotował największy wzrost średniej wartości koszyka rok do roku. Podczas Black Friday średni koszyk online był o 30 proc. wyższy niż w sklepach stacjonarnych, choć w typowy piątek wartości te były zbliżone.

„Dla sprzedawców oznacza to konieczność odpowiedniego przygotowania nie tylko atrakcyjnej oferty promocyjnej, ale również całej ścieżki zakupowej od prezentacji produktu po płatność” – komentuje Tobias Lindh, Managing Director, Nordics & Central Eastern Europe at Adyen.

W danych dla poszczególnych rynków Adyen definiuje Black Friday jako okres od godz. 12:00 w czwartek do godz. 9:00 w sobotę czasu lokalnego.

Metody płatności w Polsce

Udział lokalnych metod płatności w transakcjach przetwarzanych przez Adyen w Polsce wzrósł o 5 punktów procentowych w porównaniu z Black Friday 2024. Portfele mobilne odpowiadały za 45 proc. transakcji zbliżeniowych, które Adyen przetworzył w polskich sklepach stacjonarnych podczas Black Friday 2025.

Generatywna AI w poszukiwaniu produktów

Adyen przewiduje, że podczas Black Friday 2026 obecność produktów w rekomendacjach AI będzie mieć coraz większe znaczenie przy wyborze produktu. Według badania Censuswide odsetek polskich konsumentów korzystających z generatywnej AI do poszukiwania informacji o produktach zbliża się do 50 proc. wśród przedstawicieli pokolenia Z i milenialsów. Narzędzia te mogą służyć do wyszukiwania produktów w określonym budżecie, porównywania modeli czy proponowania prezentów.

Censuswide przeprowadził badanie od 6 do 13 maja 2026 r. na próbie 20 000 konsumentów w wieku co najmniej 16 lat z 10 krajów, w tym z Polski.