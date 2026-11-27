Izba Gospodarki Elektronicznej nagrodziła dziewięć osób i trzy zespoły w drugiej edycji konkursu e-Board of Directors. Podczas finału 19 listopada w Warszawie nagrodę indywidualną w kategorii e-commerce otrzymał Mateusz Jacob z Super-Pharm, a zespołową w tej samej dziedzinie zdobyła Eveline Cosmetics.
Podsumowanie
- Damian Sobaszek z GT Group Tomaszek wygrał w kategorii B2B e-commerce.
- Piotr Szałaśny z Martes Sport zdobył nagrodę za omnichannel.
- DHL Freight otrzymał w logistyce zarówno nagrodę zespołową, jak i indywidualną dla Marka Skowrońskiego.
Laureaci nagród indywidualnych Most Wanted
Kapituła oceniała, jakie zmiany kandydaci wprowadzili w swoich firmach, jak duży był ich zasięg i jakie przyniosły wyniki biznesowe. Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:
- E-commerce – Mateusz Jacob (Super-Pharm).
- B2B e-commerce – Damian Sobaszek (GT Group Tomaszek).
- Omnichannel – Piotr Szałaśny (Martes Sport).
- Sprzedaż – Paweł Lewkowicz (ShoperPolska platforma SaaS do prowadzenia sklepu internetowego, oferowana w modelu abonamentowym. Konkuruje z rozwiązaniami takimi jak IdoSell, Sky-Shop czy globalny Shopify, celując głównie w małe i średnie sklepy.Pełna definicja w słowniku →).
- Handel detaliczny – Aneta Kazanowska (VRG).
- Marketing – Anna Juchimiuk (Grupa Morizon-Gratka).
- Technologia – Paweł Salamucha (Answear.com).
- Logistyka – Marek Skowroński (DHL Freight).
- Producent – Daniel Wojciechowski (ROMET).
Pierwsze nagrody Team of the Year
W tej edycji e-Izba po raz pierwszy przyznała nagrody za wspólną pracę nad projektem. W kategorii e-commerce wygrał zespół Eveline Cosmetics, w logistyce – DHL Freight, a w marketingu – Bank Pekao. Przy ocenie kapituła brała pod uwagę wynik projektu, podział pracy oraz sposób, w jaki członkowie zespołu wykorzystali swoje umiejętności.
Patronem medialnym konkursu był e-biznes.pl. Izba opublikowała pełną listę laureatów e-Board of Directors 2026.
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