Izba Gospodarki Elektronicznej nagrodziła dziewięć osób i trzy zespoły w drugiej edycji konkursu e-Board of Directors. Podczas finału 19 listopada w Warszawie nagrodę indywidualną w kategorii e-commerce otrzymał Mateusz Jacob z Super-Pharm, a zespołową w tej samej dziedzinie zdobyła Eveline Cosmetics.

Podsumowanie

Damian Sobaszek z GT Group Tomaszek wygrał w kategorii B2B e-commerce.

Piotr Szałaśny z Martes Sport zdobył nagrodę za omnichannel.

DHL Freight otrzymał w logistyce zarówno nagrodę zespołową, jak i indywidualną dla Marka Skowrońskiego.

Laureaci nagród indywidualnych Most Wanted

Kapituła oceniała, jakie zmiany kandydaci wprowadzili w swoich firmach, jak duży był ich zasięg i jakie przyniosły wyniki biznesowe. Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:

E-commerce – Mateusz Jacob (Super-Pharm).

B2B e-commerce – Damian Sobaszek (GT Group Tomaszek).

Omnichannel – Piotr Szałaśny (Martes Sport).

Sprzedaż – Paweł Lewkowicz ( Shoper Polska platforma SaaS do prowadzenia sklepu internetowego, oferowana w modelu abonamentowym. Konkuruje z rozwiązaniami takimi jak IdoSell, Sky-Shop czy globalny Shopify, celując głównie w małe i średnie sklepy. Pełna definicja w słowniku → ).

). Handel detaliczny – Aneta Kazanowska (VRG).

Marketing – Anna Juchimiuk (Grupa Morizon-Gratka).

Technologia – Paweł Salamucha (Answear.com).

Logistyka – Marek Skowroński (DHL Freight).

Producent – Daniel Wojciechowski (ROMET).

Pierwsze nagrody Team of the Year

W tej edycji e-Izba po raz pierwszy przyznała nagrody za wspólną pracę nad projektem. W kategorii e-commerce wygrał zespół Eveline Cosmetics, w logistyce – DHL Freight, a w marketingu – Bank Pekao. Przy ocenie kapituła brała pod uwagę wynik projektu, podział pracy oraz sposób, w jaki członkowie zespołu wykorzystali swoje umiejętności.

Patronem medialnym konkursu był e-biznes.pl. Izba opublikowała pełną listę laureatów e-Board of Directors 2026.