23 listopada 2026 r. ogłoszono, że TikTok ShopTikTok Shop to platforma sprzedażowa w aplikacji TikTok. Sprzedawcy wystawiają na niej produkty, a kupujący mogą przejść z filmu lub transmisji na żywo do oferty i złożyć zamówienie bez opuszczania aplikacji.Pełna definicja w słowniku → dołącza do grona członków Izby Gospodarki Elektronicznej (e-Izby). Według prezes e-Izby obie strony planują w 2027 roku kontynuować projekt „Marka bez Granic”, który wspiera polskie marki w ekspansji międzynarodowej.

Podsumowanie

TikTok Shop łączy odkrywanie produktów i zakupy w ekosystemie TikToka.

Według e-Izby TikTok ma w Polsce 15,4 mln aktywnych użytkowników miesięcznie.

Izba zaprasza do współpracy także inne platformy marketplace.

TikTok Shop w e-Izbie

W TikTok Shop użytkownicy mogą odkrywać produkty dzięki krótkim materiałom wideo, transmisjom na żywo i rekomendacjom twórców, a następnie kupować je na tej samej platformie.

e-Izba wskazuje, że członkostwo TikTok Shop ma umożliwić wymianę doświadczeń i współpracę m.in. w obszarach innowacji technologicznych, edukacji przedsiębiorców i regulacji.

Projekt „Marka bez Granic”

– Wierzymy, że dzięki tej współpracy szczególnie małe i średnie firmy będą mogły skuteczniej rozwijać sprzedaż, docierać do nowych klientów i skalować działalność również na rynkach zagranicznych. Dlatego wspólnie z TikTok Shop planujemy w 2027 roku kontynuację projektu „Marka bez Granic”, który wspiera polskie marki w ekspansji międzynarodowej. Do współpracy zapraszamy także inne platformy marketplace, aby wspólnie tworzyć konkretne możliwości rozwoju i wzmacniać konkurencyjność polskiego e-commerce – powiedziała Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.