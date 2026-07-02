67% małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej prowadzi już działalność w co najmniej jednym innym państwie członkowskim, a kolejne 18% planuje ekspansję transgraniczną – wynika z raportu eBayGlobalna platforma marketplace, która w Polsce zajmuje niszową pozycję, ale stanowi główny kanał dla sprzedawców nastawionych na eksport. Umożliwia dotarcie do klientów z ponad 190 krajów, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA.Pełna definicja w słowniku → pt. „Strengthening the Role of SMEs in Europe’s Digital, Economic and Sustainable Transformation”. Mimo rosnącej aktywności MŚP w e-commerce transgranicznym, fragmentacja regulacyjna i koszty zgodności z przepisami pozostają głównymi barierami skalowania działalności poza rynkiem lokalnym.

Podsumowanie

• MŚP to 99,8% wszystkich przedsiębiorstw w UE, zatrudniają 88,7 mln osób

• 67% MŚP eksportuje do innego kraju UE, kolejne 18% chce zacząć

• Koszty zgodności z regulacjami pochłaniają średnio 2,5% obrotu małych firm

• Polskie firmy na eBay eksportują średnio do 23 rynków (średnia europejska: 18)

MŚP fundamentem europejskiej gospodarki

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8% wszystkich firm w Unii Europejskiej i zatrudniają około 88,7 mln osób. Mimo że wykazały się wyjątkową odpornością w ostatnich latach, wiele z nich napotyka istotne bariery przy ekspansji na inne rynki europejskie. Raport eBay wskazuje, że złożoność regulacyjna oraz rozdrobnione przepisy utrudniają skalowanie działalności za granicą. Aż 67% MŚP prowadzi już działalność w co najmniej jednym innym państwie członkowskim, a kolejne 18% chciałoby rozpocząć ekspansję transgraniczną, lecz jeszcze tego nie zrobiło.

Koszty regulacji hamują wzrost

Fragmentacja regulacyjna, koszty zgodności z przepisami oraz obciążenia administracyjne pozostają jednymi z największych barier wzrostu MŚP w e-commerce transgranicznym. Dostosowanie się do przepisów pochłania średnio 2,5% obrotu małych firm. Obciążenia regulacyjne wpływają również na zasoby kadrowe: 28% unijnych MŚP deklaruje, że ponad 10% pracowników musi angażować się wyłącznie w analizę i spełnianie wymogów prawnych. Komisja Europejska wskazuje kierunek redukcji zbędnych barier administracyjnych o 35%, co ma znaczenie dla rozwoju sprzedaży międzynarodowej.

Marketplace wspiera ekspansję transgraniczną

Raport podkreśla rolę cyfrowych platform marketplace w pomaganiu małym firmom docierać do klientów międzynarodowych. W Polsce ten wpływ jest już widoczny. Dane eBay pokazują, że każda mała firma sprzedająca na platformie w Polsce prowadziła eksport w 2024 r., docierając średnio do 23 rynków międzynarodowych. Dla porównania, w skali europejskiej 96% małych firm sprzedających na eBay prowadzi sprzedaż zagraniczną, docierając średnio do 18 rynków rocznie. Łącznie polskie firmy sprzedające na eBay docierały do klientów na 204 rynkach na całym świecie.

Spotkanie w Brukseli i postulaty

Publikacja raportu zbiegła się z działaniami eBay na poziomie unijnym. Firma wraz z delegacją siedmiu przedsiębiorców z różnych krajów Europy spotkała się w Brukseli z przedstawicielami instytucji UE, aby zwrócić uwagę na ograniczenia, z jakimi mierzą się MŚP prowadzące sprzedaż transgraniczną. Rozmowy koncentrowały się na potrzebie ograniczenia fragmentacji przepisów, uproszczeniu zasad handlu w ramach jednolitego rynku oraz większego uwzględniania perspektywy małych firm w procesie tworzenia regulacji.

– Małe i średnie przedsiębiorstwa są obecne na jednolitym rynku, ale zbyt wiele z nich nadal ma trudności ze skalowaniem działalności w jego ramach – mówi Sara Lapi, Seller Manager for Central European Markets w eBay. – Jeśli Europa chce, aby MŚP w jeszcze większym stopniu przyczyniały się do konkurencyjności, innowacyjności i wzrostu, musimy sprawić, by ekspansja transgraniczna była prostsza i bardziej praktyczna.

eBay zachęca decydentów do kontynuacji działań na rzecz ograniczenia fragmentacji rynku i stosowania zasady „Think Small First”, zgodnie z którą nowe przepisy powinny być projektowane z uwzględnieniem realiów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Firma wspiera również inicjatywy takie jak proponowany „28. reżim”, które mogą uprościć prowadzenie działalności międzynarodowej.