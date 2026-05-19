Blackstone wchodzi na południowoeuropejski rynek marketplace’u, Omnisend integruje marketing z ChatGPT, a walka o dominację marketplace’ów między TemuChińska platforma marketplace, która od 2023 roku zdobywa rynek w Polsce dzięki modelowi bardzo niskich cen i bezpośredniej wysyłce z Chin. Działa w modelu „fully managed", gdzie platforma przejmuje pełną kontrolę nad cenami i marketingiem produktów.Pełna definicja w słowniku → a Amazonem nabiera tempa – tak wyglądał miniony tydzień w globalnym e-commerce.

Rynek i konsolidacja

Blackstone przejmuje grecki marketplace Skroutz Fundusze zarządzane przez Blackstone nabywają większościowy pakiet w Skroutz – wiodącym greckim marketplace’e. Transakcja z CVC Capital Partners powinna zamknąć się w II połowie 2026 roku. Wejście private equity na rynek marketplace’ów Europy Południowej sygnalizuje rosnące zainteresowanie infrastrukturą e-commerce w regionie. Źródło: Retail Insight Network, 12.05.2026

eBayGlobalna platforma marketplace, która w Polsce zajmuje niszową pozycję, ale stanowi główny kanał dla sprzedawców nastawionych na eksport. Umożliwia dotarcie do klientów z ponad 190 krajów, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA.Pełna definicja w słowniku → odradza się dzięki kolekcjonerom Marketplace zbudował nową pozycję rynkową skupiając się na kolekcjonerskich i premium towarach. Źródło: New York Times, 12.05.2026

Technologia i AI

Omnisend integruje marketing e-commerce z ChatGPT przez MCP Platforma email i SMS marketingu uruchomiła Model Context Protocol dla ChatGPT, umożliwiając retailerom zarządzanie kampaniami bezpośrednio z interfejsu AI OpenAI. To jeden z pierwszych przypadków integracji MCP z platformą marketingu e-commerce. Źródło: PR Newswire, 12.05.2026

Noibu rozszerza analitykę e-commerce na Shopify Plus Platforma analityki i monitoringu udostępniła narzędzia do wykrywania błędów i optymalizacji konwersji merchantom Shopify Plus we wszystkich wariantach budowy sklepów. Źródło: BusinessWire, 12.05.2026

Sam’s Club: e-commerce już nie jako osobny kanał SVP Greg Pulsifer wyjaśnił, dlaczego retailer przestał traktować zakupy online jako oddzielny kanał sprzedaży. Integracja online i offline stała się fundamentem strategii – podejście, które może wyznaczyć standard dla większych sieci handlowych. Źródło: Progressive Grocer, 12.05.2026

Logistyka i fulfillment

Instacart modernizuje platformę fulfillment dla sklepów spożywczych Instacart wprowadził dwie istotne aktualizacje platformy realizowania zamówień. Rozwiązania adresują wyzwania sklepów spożywczych skalujących swoje kanały e-commerce i fulfillment. Źródło: PYMNTS, 12.05.2026

Rynek i konsument

Turcja: wolumen e-commerce wzrósł o ponad 52% r/r w 2025 Turecki rynek e-commerce odnotował znaczący wzrost, z wolumenem transakcji wyższym o ponad połowę rok do roku. Dynamiczna ekspansja tureckiego e-commerce stawia kraj w czołówce rynków wschodzących. Źródło: Daily Sabah, 12.05.2026

Amazon vs Temu – wojna o dominację marketplace’ów Wzrost znaczenia Temu na globalnych rynkach zmusza Amazon do dostosowania strategii. Konkurencja cenowa i logistyczna między platformami może zmienić reguły gry dla sellerów działających na obu marketplace’ach. Źródło: Ignite Europe, 14.05.2026

Prawo i regulacje

UE wprowadza zakaz dark patterns w e-commerce Unia Europejska wdrożyła nowe przepisy zakazujące manipulacyjnych interfejsów użytkownika w sklepach internetowych. Sztuczne komunikaty o niskich stanach magazynowych i ukryte koszty to przykłady praktyk objętych zakazem. Źródło: Ecommerce News EU, 17.05.2026

UE i USA uzgadniają standardy AI Act W obliczu napięcia handlowego USA i UE osiągnęły porozumienie w sprawie wspólnych standardów regulacyjnych AI Act, co może uprościć działanie narzędzi AI w e-commerce po obu stronach Atlantyku. Źródło: Euractiv, 17.05.2026