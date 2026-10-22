Rhenus Warehousing Solutions uruchomił 22 października w Bolesławcu system AutoStore przeznaczony dla e-commerce. Instalacja zajmuje 4 500 m² i pozwala składować 1,8 miliona sztuk produktów. Według Rhenus jest to jedna z największych instalacji AutoStore w Polsce oraz druga pod względem wielkości w Grupie Rhenus.
Podsumowanie
- System obsługuje ponad 100 autonomicznych robotów.
- Siatka instalacji mieści blisko 140 tysięcy pojemników.
- Wydajność przekracza 38 000 prezentacji pojemników na dzień.
- Wdrożenie trwało 8 miesięcy.
Skala instalacji w Bolesławcu
AutoStore działa w centrum logistycznym Rhenus o powierzchni 57 tys. m². W instalacji zastosowano największe dostępne dla tego systemu pojemniki, przeznaczone także do składowania i obsługi towarów o większych gabarytach.
Rhenus podaje, że po uruchomieniu rozwiązanie potroiło wydajność realizowanych procesów. System ma umożliwiać szybszą i dokładniejszą kompletację zamówień, dużą gęstość składowania oraz skalowanie procesów.
Każdy z autonomicznych robotów ma własne imię i porusza się po siatce instalacji mieszczącej blisko 140 tysięcy pojemników w których składowane jest 1,8 miliona sztuk produktów.
Realizacja projektu
Prace nad projektem rozpoczęły się w 2025 roku. Za wdrożenie odpowiadała firma Element Logic, partner AutoStore. Proces obejmował produkcję, montaż instalacji, testy oraz dostosowanie systemu WMS; sam montaż trwał od marca do lipca 2026 roku.
„Dziś rozpoczynamy nowy etap, oparty na automatyzacji i zaawansowanych technologiach. Dzięki AutoStore zyskujemy rozwiązanie zapewniające wysoką wydajność operacyjną oraz możliwość dalszego rozwoju nowoczesnych usług magazynowych” – podkreśla Paweł Nowak, Country Manager, Rhenus Warehousing Solutions Poland.
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