Rhenus Warehousing Solutions uruchomił 22 października w Bolesławcu system AutoStore przeznaczony dla e-commerce. Instalacja zajmuje 4 500 m² i pozwala składować 1,8 miliona sztuk produktów. Według Rhenus jest to jedna z największych instalacji AutoStore w Polsce oraz druga pod względem wielkości w Grupie Rhenus.

Podsumowanie

System obsługuje ponad 100 autonomicznych robotów.

Siatka instalacji mieści blisko 140 tysięcy pojemników.

Wydajność przekracza 38 000 prezentacji pojemników na dzień.

Wdrożenie trwało 8 miesięcy.

Skala instalacji w Bolesławcu

AutoStore działa w centrum logistycznym Rhenus o powierzchni 57 tys. m². W instalacji zastosowano największe dostępne dla tego systemu pojemniki, przeznaczone także do składowania i obsługi towarów o większych gabarytach.

Rhenus podaje, że po uruchomieniu rozwiązanie potroiło wydajność realizowanych procesów. System ma umożliwiać szybszą i dokładniejszą kompletację zamówień, dużą gęstość składowania oraz skalowanie procesów.

źródło zdjęć: Rhenus

Każdy z autonomicznych robotów ma własne imię i porusza się po siatce instalacji mieszczącej blisko 140 tysięcy pojemników w których składowane jest 1,8 miliona sztuk produktów.

Realizacja projektu

Prace nad projektem rozpoczęły się w 2025 roku. Za wdrożenie odpowiadała firma Element Logic, partner AutoStore. Proces obejmował produkcję, montaż instalacji, testy oraz dostosowanie systemu WMS; sam montaż trwał od marca do lipca 2026 roku.

„Dziś rozpoczynamy nowy etap, oparty na automatyzacji i zaawansowanych technologiach. Dzięki AutoStore zyskujemy rozwiązanie zapewniające wysoką wydajność operacyjną oraz możliwość dalszego rozwoju nowoczesnych usług magazynowych” – podkreśla Paweł Nowak, Country Manager, Rhenus Warehousing Solutions Poland.