Grupa InPost została partnerem logistycznym TikTok Shop w Polsce. Od 15 czerwca 2026 roku klienci nowej platformy zakupowej będą mogli odbierać zamówienia w 29 000 maszyn Paczkomat InPost jako domyślnej opcji dostawy.

Podsumowanie

• 15 czerwca 2026 – start TikTok Shop w Polsce z dostawą do Paczkomat InPost

• 29 000 maszyn Paczkomat – sieć dostępna jako domyślna opcja dostawy, 24/7

• 14,2 mln aktywnych użytkowników TikTok w Polsce, co drugi odkrywa produkty na platformie

• InPost obsługuje 100 000 sprzedawców e-commerce, 1,4 miliarda przesyłek w 2025 roku (+25 proc. r/r)

TikTok Shop startuje z InPost jako domyślną dostawą

Wraz z uruchomieniem TikTok Shop w Polsce 15 czerwca 2026 roku, InPost zapewni ostatni etap dostawy – od magazynu sprzedawcy po maszynę Paczkomat w pobliżu domu, pracy lub szkoły klienta. Integracja oznacza, że zamówienia złożone przez aplikację TikTok będą realizowane przez infrastrukturę logistyczną InPost jako domyślna metoda odbioru.

TikTok gromadzi w Polsce 14,2 mln aktywnych użytkowników. Według danych przytoczonych przez InPost, co drugi użytkownik platformy deklaruje, że odkrywa nowe produkty i marki właśnie w aplikacji TikTok. Wejście TikTok Shop na polski rynek skraca drogę od inspiracji do zakupu – użytkownik nie musi opuszczać aplikacji, aby sfinalizować transakcję.

Model discovery e-commerce

TikTok Shop opiera się na modelu discovery e-commerceModel zakupów online, w którym klient nie szuka konkretnego produktu, tylko trafia na niego przypadkiem – w feedzie, reklamie wideo lub poście influencera. Sprzedaż napędza inspiracja, a nie świadoma potrzeba.Pełna definicja w słowniku →, w którym odkrywanie produktów i sam zakup odbywają się w obrębie jednej aplikacji, napędzane algorytmicznymi rekomendacjami dopasowanymi do zainteresowań użytkownika. Model ten zyskuje na znaczeniu wśród millenialsów i pokolenia Z – grup, które stanowią trzon użytkowników TikTok.

Dla sprzedawców oznacza to nowy kanał sprzedaży, w którym algorytm platformy pełni rolę głównego mechanizmu docierania do klientów, zastępując tradycyjne wyszukiwanie produktowe znane z marketplace’ów takich jak AllegroNajwiększa polska platforma marketplace, dla większości rodzimych sprzedawców główny kanał sprzedaży. Oferuje ekosystem obejmujący płatności Allegro Pay, program lojalnościowy Smart! oraz własną sieć logistyczną Allegro One.Pełna definicja w słowniku → czy Amazon.

InPost: obecność we wszystkich kanałach sprzedaży

Integracja z TikTok Shop wpisuje się w strategię InPost, zakładającą obecność we wszystkich istotnych kanałach sprzedaży online w Polsce i Europie. Grupa obsługuje obecnie blisko 100 000 sprzedawców e-commerce. Z końcem 2025 roku firma dostarczyła 1,4 miliarda przesyłek, notując wzrost o 25 proc. rok do roku.

„Wejście TikTok Shop na polski rynek to dla nas wyraźny sygnał, że ekosystem e-commerce dojrzewa i oferuje konsumentom coraz więcej możliwości. Nowe kanały sprzedaży to nowe możliwości dla kupujących, a to jest dokładnie kierunek, który wspieramy. Kibicujemy TikTok Shop i cieszymy się, że możemy być częścią tej zmiany” – mówi Rafał Brzoska, prezes i założyciel Grupy InPost.

Hasła z tego artykułu Nie wszystko trzeba znać od razu. Poniżej znajdziesz krótkie wyjaśnienie haseł użytych w tym tekście. Allegro — Największa polska platforma marketplace, dla większości rodzimych sprzedawców główny kanał sprzedaży. Oferuje ekosystem obejmujący płatności Allegro Pay, program lojalnościowy Smart! oraz własną sieć logistyczną Allegro One.

discovery e-commerce — Model zakupów online, w którym klient nie szuka konkretnego produktu, tylko trafia na niego przypadkiem – w feedzie, reklamie wideo lub poście influencera. Sprzedaż napędza inspiracja, a nie świadoma potrzeba.