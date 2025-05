InPost wprowadza dostawę D+1 z ASOS do punktów OOH w UK

Grupa InPost nawiązała współpracę z ASOS, jednym z czołowych brytyjskich sprzedawców modowych online. Umowa ta wprowadza na rynek brytyjski nową usługę dostawy do punktów OOH (Out of Home) na następny dzień. InPost dysponuje obecnie największą siecią maszyn Paczkomat® oraz punktów PUDO w Zjednoczonym Królestwie, która liczy 12 800 lokalizacji.

Podsumowanie

Nowa usługa dostawy D+1

Wprowadzenie usługi dostawy D+1 do punktów OOH to istotny krok w rozwoju InPost na rynku brytyjskim. Klienci ASOS będą mogli podczas składania zamówienia wybrać najbliższy punkt OOH jako preferowaną opcję dostawy. Dla użytkowników programu „ASOS Premier” dostawa będzie bezpłatna, co dodatkowo zachęca do korzystania z tej opcji.

InPost, poprzez tę współpracę, stawia na poprawę doświadczeń zakupowych swoich klientów. Neil Kuschel, dyrektor generalny InPost UK, podkreślił, że „to partnerstwo zmienia zasady gry dla dostaw OOH w Wielkiej Brytanii”. Wprowadzenie ogólnokrajowej usługi dostawy do maszyn Paczkomat i punktów PUDO na następny dzień ustanawia nowy standard w branży.

Ekspansja InPost w Wielkiej Brytanii

Strategiczne działania InPost mają na celu przyspieszenie rozwoju i wzmocnienie infrastruktury w Wielkiej Brytanii, która jest najszybciej rozwijającym się rynkiem Grupy. W kwietniu 2025 roku InPost ogłosił przejęcie brytyjskiej firmy kurierskiej Yodel, co znacząco zwiększyło możliwości dostaw. Dzięki temu InPost zyskał pozycję trzeciego, niezależnego operatora logistycznego w Zjednoczonym Królestwie.

Zakup Yodel przyspieszył ekspansję InPost w Wielkiej Brytanii o pięć lat. Grupa szacuje, że wolumen przesyłek wzrośnie do około 300 milionów rocznie, a baza sprzedawców rozszerzy się do ponad 700 e-sklepów. Przejęcie Yodel nastąpiło po udanym zakupie Menzies Distribution w październiku 2024 roku, co dało InPost pełną kontrolę nad procesem logistycznym w Wielkiej Brytanii.